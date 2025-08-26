Toute l’actu en direct 24h/24
Mort de Jean Pormanove : Clara Chappaz, ministre déléguée au Numérique, annonce attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement»

Clara Chappaz, ministre déléguée au Numérique a annoncé attaquer en justice la plateforme Kick après la mort en direct du streameur Jean Pormanove. [ALAIN JOCARD/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après la mort en direct du streamer Jean Pormanove qui a fait scandale et soulevé de nombreuses questions sur le contrôle du secteur en France, la ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, a annoncé attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement».

La ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz a annoncé attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement». Cette décision intervient après la mort en direct du streamer Jean Pormanove, décédé près de Nice lors d'une diffusion en direct le 18 août dernier.

Le parquet de Paris a également annoncé ouvrir une enquête distincte sur la plate-forme Kick.

Plus d'informations à suivre...

