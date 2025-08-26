Mort de Jean Pormanove : Clara Chappaz, ministre déléguée au Numérique, annonce attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement»

Après la mort en direct du streamer Jean Pormanove qui a fait scandale et soulevé de nombreuses questions sur le contrôle du secteur en France, la ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, a annoncé attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement».

La ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz a annoncé attaquer en justice la plate-forme Kick pour «manquement». Cette décision intervient après la mort en direct du streamer Jean Pormanove, décédé près de Nice lors d'une diffusion en direct le 18 août dernier.

Le parquet de Paris a également annoncé ouvrir une enquête distincte sur la plate-forme Kick.

Plus d'informations à suivre...