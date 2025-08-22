Mort de Jean Pormanove : l'avocat de NarutoVie dénonce un «déchaînement médiatique et politique»

Depuis la mort brutale de Jean Pormanove, les influenceurs NarutoVie et Safine sont accusés sur les réseaux sociaux d'avoir torturé et humilié leur comparse. L'avocat de NarutoVie dénonce un «déchaînement médiatique et politique».

La polémique qui entoure la mort du streamer français Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, se poursuit. Alors qu’une autopsie a écarté «l’intervention d’un tiers», l’avocat d’Owen Cenazandotti, alias NarutoVie, a estimé ce vendredi que «l’affaire devrait s’arrêter là».

Selon Me Philippe-Henry Honneger, son client serait aujourd’hui victime d’un «déchaînement médiatique et politique». En effet, la mort en direct de Jean Pormanove, dit «JP», a été vivement commentée sur les réseaux et par la scène politique française.

«Un homme qui meurt en direct à la télévision, en ligne, c'est terrible, c'est dramatique. Mais en soi, ce n'est pas un scandale. Ce qui est scandaleux en revanche, c'est que directement, il y ait un déchaînement médiatique et politique en pointant du doigt directement des gens, en disant “ils sont la cause de la mort de ce monsieur”, sans avoir aucun élément pour étayer ça, sans attendre que les investigations soient faites, sans attendre le rapport de l'autopsie», a déclaré l’avocat à l’AFP.

«Le monde entier s’est ému de la possibilité que des gens aient pu être la cause de la mort de ce monsieur, et on a une autopsie qui vient vous dire que ce n’est pas le cas (...) En fait l’affaire devrait s’arrêter là», a-t-il estimé. La tragédie s’est effectivement exportée à l’international : New York Times, The Guardian, El País.

«Très loin du cliché de la victime séquestrée».

D’après l’autopsie, le décès de Raphaël Graven, après douze jours de direct sur la plate-forme Kick où il apparaissait systématiquement humilié et frappé, est probablement «d’origine médicale et/ou toxicologique». Néanmoins, d’autres analyses doivent encore être pratiquées.

Me Philippe-Henry Honneger a affirmé que Jean Pormanove, 46 ans, et son client, NarutoVie, âgé de 26 ans, étaient «des amis» qui entretenaient «d’excellentes relations, très apaisées». Il a également affirmé que les «lives» étaient des moments de «fiction».

«Sur la question de savoir “est-ce que c'était de la fiction ou pas?”, il y a des enquêteurs qui ont enquêté au début de l'année 2025, ils ont visionné les vidéos, ils ont réuni tous les éléments qu'ils pouvaient rassembler, ils ont entendu l'ensemble des protagonistes, ils ont entendu le principal intéressé, monsieur Graven, ils ont tous dit que c'était de la fiction, ils ont tous expliqué pourquoi c'était de la fiction, comment c'était de la fiction, et à l'issue des gardes à vue qui ont eu lieu, ils ont été remis en liberté, on les a laissé continuer leurs activités», a-t-il souligné.

De son côté, Me Tom Michel, avocat de Safine Hamadi, 23 ans, a affirmé que Jean Pormanove «était très loin du cliché de la victime séquestrée».