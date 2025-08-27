Rentrée des classes 2025 : laïcité, violences dans les écoles, interdiction des portables au collège… Elisabeth Borne a dévoilé sa feuille de route

La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a tenu, ce mercredi 27 août, sa conférence de presse pour lancer l'année scolaire, dans un contexte politique et budgétaire incertain après la décision de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale.

Des annonces concrètes. École inclusive, meilleure sécurité dans les établissements, interdiction des téléphones... À quelques jours de la reprise des cours dans l'Hexagone, comme le veut l'exercice, Elisabeth Borne a dressé les premiers contours de la rentrée scolaire, avec des mesures que compte appliquer le ministère de l'Éducation nationale pour améliorer la vie des élèves.

Dans moins d’une semaine, des millions d’élèves reprendront le chemin de l’école, et malgré son avenir incertain au ministère de l’Éducation nationale, Elisabeth Borne a annoncé un investissement en hausse pour l’école à hauteur de 16 milliards d’euros dès le début de sa conférence de presse.

Assurer la sécurité des élèves

La ministre est revenue sur les drames qui ont frappé le milieu scolaire ces derniers mois, déclarant avoir une «une pensée pour les professeurs, les personnels et les élèves qui ont été victimes de violences».

Et pour lutter contre ce fléau, Elisabeth Borne a esquissé plusieurs pistes, telles que l'instauration d'un «conseiller dédié à la santé mentale» qui sera nommé dans chaque département à la rentrée et «chaque établissement disposera d’un protocole pour repérer et accompagner les élèves en difficulté».

Dans cette lignée, le gouvernement a pour objectif d«’interdire les réseaux sociaux pour les moins de quinze ans», a affirmé Elisabeth Borne, qui a poursuivi en insistant sur la volonté de se battre au niveau européen pour obtenir cette mesure. La ministre a également confirmé une mesure annoncée avant les vacances : «Garantir qu’aucun collégien n’utilise son téléphone portable au sein de l’établissement.»

Et l'urgence est de taille, puisque depuis le mois de mars, «près de 400 armes blanches ont été saisies lors des 6.200 fouilles menées partout en France», selon les forces de l'ordre. Désormais, «tout élève qui introduit une arme dans un établissement sera traduit systématiquement devant un conseil de discipline», a prévenu Elisabeth Borne.

Un nouveau «plan canicule»

Alors que la France fait face de manière récurrente à des vagues de chaleur, la ministre a détaillé la mise en place d'un «nouveau plan canicule» adapté «aux réalités locales» face «au dérèglement climatique».

Une Meilleure santé physique et mentale

Pour assurer un meilleur état d'esprit chez les élèves, Elisabeth Borne compte instaurer à partir de la rentrée «30 minutes d’activité physique quotidienne» qui seront mises en place dans «chaque école».

La ministre souhaite en parallèle ériger la santé mentale en priorité dans le milieu scolaire, considérant qu'elle est «la clé, mais cette clé ne peut être dissociée de la santé physique de nos élèves».

Des modifications pour les examens

Si, jusqu'à maintenant, les élèves «ayant obtenu moins de 8 sur 20» au baccalauréat pouvaient accéder à l’oral, «cela ne sera plus possible» prévient Elisabeth Borne. Désormais, «aucun élève ne pourra donc être dispensé d’épreuve de rattrapage ou obtenir le bac sans avoir atteint au moins 9,5 de moyenne.»

Le niveau du brevet devrait être, quant à lui, relevé «dès la session 2026». La ministre de l'Éducation a assuré que «tous les élèves ayant échoué» à obtenir le diplôme bénéficieront d'ici à la rentrée 2026 «d’un accompagnement au lycée».

«Aux grands hommes la patrie reconnaissante»

Élisabeth Borne veut faire d’un symbole le débat sur la devise inscrite sur le fronton du Panthéon : «Aux grands hommes la patrie reconnaissante.»

«Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle - Anthonioz, Germaine Tillion, Simone Veil, Joséphine Baker et de toutes celles qui les suivront.»

«Éduquer à l’orientation»

L'orientation professionnelle est au cœur du projet d’Elisabeth Borne qui a annoncé un nouveau «plan Avenir» pour que «chaque jeune puisse construire son journal de bord de l’orientation».

Remettre la laïcité au centre de l'école

«À l'heure où l'antisémitisme resurgit, où les discours de haine se libèrent, nous devons rappeler avec force que la laïcité n'est pas l'ennemie des religions, mais la condition de leur coexistence», a rappelé Elisabeth Borne.

L’IA débarque à l’Éducation nationale

«Des formations seront proposées à tous les collégiens et lycéens et rendues obligatoires pour les élèves de quatrième, de seconde et de première année de CRPE sur l’IA» a annoncé Elisabeth Borne. «C’est une véritable révolution qui transforme notre société et qui touche directement notre façon d’enseigner et d’apprendre» a ajouté la ministre.