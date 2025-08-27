«On s’est éclatés, merci pour le service» : ils se font voler leur mobilier de jardin, avant de le voir réapparaître deux jours après avec un mot d’excuse

Une agence immobilière vendéenne s'est fait voler son mobilier de jardin samedi 23 août. Après un post Facebook publié par le directeur de l'entreprise, les chaises de jardin et la table sont réapparues deux jours plus tard, le tout, avec un mot d'excuse pour le moins original.

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Durant le week-end, l'agence immobilière Nestenn située en Vendée a subi un vol de son mobilier de jardin. Lorsque Jérôme Baud, le directeur de l'entreprise, est arrivé dimanche dans les locaux, il s'est rendu compte que les chaises de jardin ainsi que la table, situées dans l'espace extérieur «privé» et «sécurisé», avaient disparu.

S'il a cherché aux alentours de l'agence située dans la commune vendéenne de Challans, Jérôme Baud est revenu bredouille. Il a expliqué dans les colonnes du Courrier vendéen avoir «décidé de faire un post Facebook» en mettant en avant le fait que l'agence possédait «des caméras de surveillance».

«On a emprunté votre salon à court terme»

Alors que le directeur et son équipe baissaient les bras, lundi 25 août, soit deux jours après le vol, l'intégralité du mobilier de jardin de l'agence a refait surface, dans l'espace extérieur de l'entreprise. «C'est la bonne surprise du lundi matin, on va dire», s'est réjoui Jérôme Baud.

L'une de ses employés, Ophélie Poignant a apporté davantage de précisions : «Le mobilier qui nous a été volé samedi, nous a été rendu avec un petit mot, nous sommes satisfaits que les personnes aient regretté leur acte et réparé leur bêtise».

Dans ce petit mot d'excuse rédigé à la main, glissé avec les chaises et la table, les voleurs ont tenu à s'excuser : «Désolé, nous avions un nombre important d'invités. On a emprunté votre salon à court terme. Il n'est pas dégradé. Pardonnez-nous. Nous nous sommes bien éclatés. Merci pour le service». Un message qui a de quoi faire sourire, bien que l'équipe espère que cette situation ne se reproduise pas.