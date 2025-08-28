«C'est le corps de Jésus qu'on nous a volé» : la vive émotion de ce curé en colère contre les vols à répétition dans les églises du Pays basque

Les églises de Sauveterre et d’Oraàs au Pays basque auraient été cambriolées dans la nuit du 25 au 26 août. Des agissements qui ne sont pas isolés.

Des portes fracturées et des tabernacles vides. Au Pays basque, plusieurs églises ont été la cible de cambriolages. Le plus récent : celui des églises de Sauveterre et d’Oraàs dans la nuit du 25 au 26 août. Un calice, une patène et une croix ont été subtilisés dans l’église d’Oraàs. À Sauveterre, le tabernacle a été fracturé et ciboire, lunule et hostie dérobés.

«Une personne a pris le ciboire, qui est le lieu où on met les petites hosties, afin de donner la communion, le corps de Jésus, et pris un autre objet sacré qu'on appelle la lunule», déplore Paul-Marie Boutin, curé des paroisses de Navarrenx et Sauveterre de Béarn, à CNEWS. «Outre l'aspect assez violent et choquant de piquer de près des objets, des objets précieux, mais encore plus des objets sacrés, d'un point de vue spirituel et de foi, c'est le corps de Jésus qu'on nous a volé», ajoute-t-il.

«Ce n'est pas l'affaire de deux loustics»

«Je suis douloureusement blessé, du fait qu'on puisse toucher à ça. On ne touche pas à ça», confie Paul-Marie Boutin.



À quelques kilomètres de la paroisse de Sauveterre-de-Béarn, les églises de Moléon, Abinze-de-Bas, Viodos-en-Soul et Saint-Palais-en-Basse-Navarre ont, elles aussi, été cambriolées. Pour le curé, les malfaiteurs agissent en bande organisée. «Ils ont multiplié les forfaits. Ce n'est pas l'affaire de deux loustics, mais c'est plutôt une bande organisée», estime-t-il.

L’église Saint-André de Sauveterre est fermée, jusqu’à la messe de réparation célébrée le samedi 30 août, à 11 h. Une plainte a été déposée.