Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Les Français issus du baby-boom devraient être aujourd'hui les premiers à mes côtés pour qu'on baisse la dette», estime François Bayrou

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les Français issus du baby-boom devraient être aujourd'hui les premiers à mes côtés pour qu'on baisse la dette», a estimé le Premier ministre François Bayrou, ce jeudi, revenant sur l'une de ses interventions durant sa prise de parole télévisée la veille au sujet des «boomers» et de la situation économique actuelle de la France.

François BayrouGouvernementPolitique

À suivre aussi

«Nous vivons un moment critique de notre histoire nationale, chaque entreprise se trouve menacée par la dérive de nos comptes publics», alerte François Bayrou
Vote de confiance : pourquoi la rencontre entre François Bayrou, Jordan Bardella et Marine Le Pen ne devrait-elle rien changer ?
En directVote de confiance : «L’inflexibilité affichée ce soir par le Premier ministre sur nos lignes rouges nous conforte dans notre choix de voter contre», affirme Jordan Bardella

Ailleurs sur le web

Dernières actualités