«Les Français issus du baby-boom devraient être aujourd'hui les premiers à mes côtés pour qu'on baisse la dette», estime François Bayrou

«Les Français issus du baby-boom devraient être aujourd'hui les premiers à mes côtés pour qu'on baisse la dette», a estimé le Premier ministre François Bayrou, ce jeudi, revenant sur l'une de ses interventions durant sa prise de parole télévisée la veille au sujet des «boomers» et de la situation économique actuelle de la France.
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le