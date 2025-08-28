Toute l’actu en direct 24h/24
Trafic de drogue : «Clermont-Ferrand paye la politique de la mairie qui est de gauche depuis 2014, tous ces dealers sont les rois chez eux», déplore Marie de Greef-Madelin

Publié le - Mis à jour le

«Clermont-Ferrand paye la politique de la mairie qui est de gauche depuis 2014, tous ces dealers sont les rois chez eux», a déploré la journaliste Marie de Greef-Madelin, ce jeudi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur le trafic de drogue qui gangrène certains quartiers de la ville auvergnate. 

