Trafic de drogue : «Clermont-Ferrand paye la politique de la mairie qui est de gauche depuis 2014, tous ces dealers sont les rois chez eux», déplore Marie de Greef-Madelin

«Clermont-Ferrand paye la politique de la mairie qui est de gauche depuis 2014, tous ces dealers sont les rois chez eux», a déploré la journaliste Marie de Greef-Madelin, ce jeudi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur le trafic de drogue qui gangrène certains quartiers de la ville auvergnate.