«On continue à nous demander de nous taire, justice ne sera jamais faite», dénonce la mère de Théo agressé par une bande de jeunes

Invitée ce dimanche de l'émission «100% Actu», Florence a témoigné de la terreur imposée par un groupe de délinquants qui ont agressé son fils, Théo. «On continue à nous demander de nous taire. (...) Justice ne sera jamais faite car les agresseurs sont mineurs. Il y a d'autres victimes de ce groupe-là», a-t-elle raconté au micro de Mickaël Dos Santos.