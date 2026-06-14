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«On continue à nous demander de nous taire, justice ne sera jamais faite», dénonce la mère de Théo agressé par une bande de jeunes

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invitée ce dimanche de l'émission «100% Actu», Florence a témoigné de la terreur imposée par un groupe de délinquants qui ont agressé son fils, Théo. «On continue à nous demander de nous taire. (...) Justice ne sera jamais faite car les agresseurs sont mineurs. Il y a d'autres victimes de ce groupe-là», a-t-elle raconté au micro de Mickaël Dos Santos.

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