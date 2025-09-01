Toute l’actu en direct 24h/24
Nouvelle flottille en direction de Gaza : après une escale à Barcelone pour éviter le mauvais temps, les bateaux ont repris la mer

Par CNEWS
La nouvelle flottille transportant de l'aide humanitaire en direction de Gaza a quitté le port de Barcelone ce lundi, après une escale pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. Plusieurs personnalités, dont l'activiste Greta Thunberg et l'actrice Susan Sarandon, sont à bord.

Leur objectif est de rejoindre Gaza. Ce lundi, une douzaine de bateaux appartenant à l'opération «Global Sumud Flotilla» sont partis du port de Barcelone afin d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Ils y ont effectué une courte escale pour éviter des conditions de navigations dangereuses en mer Méditerranée.

Des acteurs reconnus à bord des embarcations

À bord de ces embarcations se trouveront plusieurs personnalités publiques. Greta Thunberg, déjà présente à bord du bateau de la mission «Madleen» qui avait été intercepté, serait de nouveau présente.

Plusieurs acteurs comme Susan Sarandon, Gustaf Skarsgård ou encore Liam Cunningham devraient également être de la partie. Selon le journal italien La Repubblica, l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau devrait également être sur l'un des bateaux.

Au cours des derniers mois, plusieurs bateaux, en mission, ont tenté de se rendre à Gaza afin d'apporter de l'aide humanitaire, avant de se faire intercepter par les autorités israéliennes. À leur bord se trouvaient des personnalités politiques de la France Insoumise comme les députées Rima Hassan, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau.

Suivant un communiqué du parti, cette dernière embarquera de nouveau. Elle sera accompagnée de deux autres députés insoumis, Marie Mesmeur et Thomas Portes.

