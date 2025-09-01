Toute l’actu en direct 24h/24
En directRentrée 2025 : reports dus aux intempéries, pénurie d'enseignants... Les élèves français retrouvent leurs établissements scolaires ce lundi

Près de 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée ce lundi, marquée par des nouveautés et des questions sur la situation gouvernementale. [XAVIER LEOTY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Près de 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée ce lundi, marquée par des nouveautés et des questions sur la situation gouvernementale. Pour certains cependant, la rentrée attendra un peu: dans une décision rarissime, elle a été reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Suivez notre direct
Le controversé programme d'éducation à la vie affective et sexuelle entre en vigueur ce 1er septembre

Dès ce lundi 1er septembre, l’initiative qui vise à promouvoir des relations respectueuses ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes à l'école entre en vigueur. Un programme qui est loin de faire l’unanimité.

Retrouvez notre article complet ici.

Elisabeth Borne reconnait qu'il y a «2.500 postes de professeurs manquants» en ce lundi de rentrée

Un chiffre inquiétant. Alors que 12 millions de jeunes élèves effectuent leur rentrée scolaire ce lundi 1er septembre, certains pourraient ne pas avoir de professeurs face à eux.

Invitée sur RTL, Elisabeth Borne, la ministre de l’Education nationale, a constaté qu’il manquait «l’équivalent de 2.500 postes de professeurs». «Il y a comme chaque année des heures d’enseignement qui ne sont pas couvertes», a-t-elle indiqué, ajoutant que «les rectorats» étaient «mobilisés». 

Dans l’optique de palier cette difficulté, Elisabeth Borne a demandé «à renforcer les équipes de remplaçants pour qu'on ait non seulement un professeur à la rentrée, mais que tout au long de l'année, il puisse y avoir un professeur devant chaque classe». 

Eric Naulleau ironise sur la mixité sociale promue à l'école
Val-de-Marne : une école primaire touchée par un incendie volontaire, la rentrée scolaire reportée

Un incendie volontaire a été déclenché dans la nuit de dimanche à lundi dans une école primaire de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). La rentrée scolaire a été reportée à jeudi.

Les faits se sont déroulés ce dimanche à 23h30. Les pompiers ont été alertés pour une début d’incendie dans le hall de l’école primaire Joliot Curie, à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. 

Bourse des élèves, arrêts de travail, don du sang... Voici tout ce qui change ce 1er septembre

Alors que les écoliers font leur rentrée scolaire ce lundi, les collégiens et lycéens ont désormais la possibilité d'effectuer leur demande de bourse. Le gouvernement a annoncé pour cette même date un assouplissement des conditions pour le don du sang et un nouveau formulaire obligatoire pour les arrêts de travail.

Retrouvez notre article complet ici.

La rentrée des classes reportée à mardi en raison des intempéries dans les Bouches-du-Rhône et le Var

 Près de 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée lundi, marquée par des nouveautés et des questions sur la situation gouvernementale. Mais il y a une exception pour certains élèves. Dans un communiqué publié ce dimanche 31 août, les préfectures des Bouches-du-Rhône et du Var ont annoncé le report de la rentrée des classes, prévue ce lundi 1er septembre, au lendemain, mardi 2 septembre, en raison des conditions météorologiques.

Retrouvez notre article complet ici.

France

