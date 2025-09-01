Elisabeth Borne reconnait qu'il y a «2.500 postes de professeurs manquants» en ce lundi de rentrée

Un chiffre inquiétant. Alors que 12 millions de jeunes élèves effectuent leur rentrée scolaire ce lundi 1er septembre, certains pourraient ne pas avoir de professeurs face à eux.

Invitée sur RTL, Elisabeth Borne, la ministre de l’Education nationale, a constaté qu’il manquait «l’équivalent de 2.500 postes de professeurs». «Il y a comme chaque année des heures d’enseignement qui ne sont pas couvertes», a-t-elle indiqué, ajoutant que «les rectorats» étaient «mobilisés».

Dans l’optique de palier cette difficulté, Elisabeth Borne a demandé «à renforcer les équipes de remplaçants pour qu'on ait non seulement un professeur à la rentrée, mais que tout au long de l'année, il puisse y avoir un professeur devant chaque classe».