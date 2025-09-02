Grève du 18 septembre : à Paris, métro, bus et tramways risquent d'être «massivement» paralysés

Les syndicats de la RATP ont appelé à une journée de mobilisation générale le 18 septembre, en contestation avec les annonces de François Bayrou, notamment au sujet de la suppression de deux jours fériés.

Des actions menées un peu partout, qui devraient être bien suivies en Ile-de-France. Les quatre syndicats majoritaires de la RATP ont appelé à une journée de mobilisation le 18 septembre, pour protester contre les orientations budgétaires et les leviers mis en avant par François Bayrou.

En effet, dans un communiqué commun, la CGT, FO, Unsa Mobilité et la CFE-CGC ont appelé à se rassembler pour prendre part à cette «manifestation massive».

En effet, les partenaires sociaux ont estimé que le budget de l'Etat pour 2026 «menace directement nos conditions de travail et de vie», et serait construite sur «une logique d'austérité brutale».

L'aérien également concerné

Les salariés du secteur aérien devraient également battre le pavé en cette journée du 18 septembre à commencer par les contrôleurs.

Le ministre des transports Philippe Tabarot a de son côté déjà annoncé qu'il ferait preuve de force, ajoutant que les manifestations de ce type nuisaient aux trajets des voyageurs.

Le Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA) a annoncé hier, suite à une décision de son comité national mardi 26 août, vouloir déposer un préavis de grève pour le 18 septembre.



Ce nouveau préavis fait peser la menace de nouvelles perturbations, moins de deux… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 29, 2025

«Ce nouveau préavis fait peser la menace de nouvelles perturbations, moins de deux mois après le mouvement de juillet, qui avait affecté le trajet de 500.000 passagers et engendré plusieurs millions d’euros de pertes pour les compagnies aériennes», a indiqué le ministre.

Toujours dans le secteur des transports, la CFDT Cheminot, quatrième syndicat de la SNCF a également annoncé sa participation à la journée de mobilisation.