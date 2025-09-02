Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Nanterre : une femme de 59 ans victime d'une tentative de viol

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À Nanterre (Hauts-de-Seine), une femme de 59 ans a été victime d’une violente tentative de viol dans la nuit du dimanche 31 août.

Une femme de 59 ans a échappé de justesse à une tentative de viol dimanche 31 août, vers 23h30, lors d'une agression en pleine rue à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Alors que la victime marchait allée de l'Université, un homme l'a attrapé par-derrière, lui a couvert la bouche avec ses mains pour l'empêcher de crier, avant de la faire tomber. 

En état d'ébriété, l’assaillant a effectué quelques mouvements de bassin sur la cinquantenaire et a ensuite sorti un préservatif de sa poche. Il a également essayé de l'étrangler.

Il avait sorti un préservatif de sa poche

Des agents de sécurité de la faculté présents à proximité sont intervenus pour empêcher le pire. Ils ont maîtrisé le suspect, un sans-abri somalien de 29 ans déjà connu des forces de l'ordre, avant de le remettre à la police.

Sur le même sujet Aix-en-Provence : un ex-policier de la brigade des mineurs de Marseille jugé pour viols d’enfants philippins Lire

L'agresseur a été placé en garde à vue, tandis que la victime a déposé plainte. L’enquête a été confiée au commissariat de Nanterre. 

NanterreViol

À suivre aussi

Nanterre : sa compagne refuse sa demande en mariage, il l'agresse au cutter puis se coupe les veines
Le parquet de Nanterre requiert un procès pour viol à l'encontre du joueur du PSG Achraf Hakimi
Mort de Nahel : deux ans après le drame, retour sur les moments clés de l'affaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités