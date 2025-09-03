Martigues : un enseignant poignarde un collègue lors d'une altercation en salle des professeurs

Un enseignant a été légèrement blessé mercredi matin par un de ses collègues, qui lui a porté deux coups de couteau lors d'une «violente altercation» dans la salle des professeurs d'un lycée de Martigues (Bouches-du-Rhône).

Les faits se sont déroulés ce mercredi, dans la salle des professeurs du lycée Paul Langevin, à Martigues (Bouches-du-Rhône). Un enseignant a été légèrement blessé, après avoir reçu des coups de couteau d'un de ses collègues, à la suite «une violente altercation».

Selon le procureur d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, l’agresseur «aurait sorti une arme blanche et porté deux coups de couteau à un entre enseignant», avant de d’être «maîtrisé par d’autres enseignants», a ajouté le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.

L’auteur des faits a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour «violences aggravées» avant d'être hospitalisé. En effet, «le mis en cause a fait l’objet d'une expertise psychiatrique qui a conclu que son discernement était aboli».

Une cellule d'écoute mise en place

Une enquête a été ouverte et des investigations sont en cours pour «déterminer les circonstances et le mobile de l’auteur».

Une cellule d'écoute a été mise en place pour les personnels, et le lycée fermé pour la journée, a précisé le rectorat.