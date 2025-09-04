«Je ne doute pas qu'un communiqué de clarification est en cours» : Clémentine Autain ironise après les propos de la députée LFI Sophia Chikirou sur la Chine

La députée LFI Sophia Chikirou a déclenché une vive polémique après avoir rejeté l’idée que la Chine puisse être qualifiée de «dictature». Clémentine Autain lui a répondu.

Une intervention qui créée la controverse. Interrogée par un journaliste de l'émission «Quotidien», la députée insoumise Sophia Chikirou a affirmé qu'elle ne considérait pas la Chine comme une dictature.

«La Chine est un système politique à parti dominant, qui est le parti communiste chinois. Il y a un système politique où il n'y a pas un seul homme qui dirige la Chine. La critique du parti chinois est impossible, mais vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faîtes», a-t-elle expliqué, en référence au parti communiste chinois (PCC) qui gouverne sans interruption depuis 1949, aujourd’hui sous la direction de Xi Jinping.

Pourtant, «l'empire du Milieu» est connu pour ses importantes restrictions des libertés politiques et civiles. En 2023, il occupait la 148e place sur 167 des régimes les plus autoritaires du monde, selon le «Democracy Index» publié chaque année par le magazine britannique The Economist.

Ces propos ont immédiatement suscité l'indignation de Clémentine Autain, députée NFP de Seine-Saint-Denis, qui a notamment réagi sur le réseau social X en déclarant : «Pour que de tels propos n'engagent pas les insoumis, encore faut-il que le mouvement manifeste son désaccord. Je ne doute pas qu'un communiqué de clarification est en cours de rédaction».

Qui peut affirmer que la Chine n'est pas une dictature et que la liberté d'expression y est comparable à la situation française ?



Sophia Chikirou, députée et dirigeante de LFI.



Pour que de tels propos n'engagent pas les insoumis, encore faut-il que le mouvement manifeste son… https://t.co/RneeksVjpI — Clémentine Autain (@Clem_Autain) September 3, 2025

La France n'a «pas de quoi fanfaronner» concernant la liberté de la presse

Interpellée ensuite sur «la liberté d'expression menacée en Chine», Sophia Chikirou a soutenu que «c'est compliqué de parler de liberté d'expression en France et de donner des leçons sur la liberté de la presse», tout en refusant de «faire une hiérarchie» entre les deux pays.

Elle a notamment précisé qu'en comparant les deux États dans le classement international pour la presse et pour les journalistes, l'Hexagone n'a «pas de quoi fanfaronner». Or, la France occupe la 25e place mondiale pour la liberté de la presse selon Reporters sans frontières, tandis que la Chine se trouve seulement en 178e position.

Ce n'est pas la première prise de position de la députée insoumise en faveur du régime chinois. En juin, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale avait validé un rapport qu'elle avait rédigé sur les relations entre l'Europe et la Chine.

Ce texte dénonçait l'«alignement» du continent «sur la politique américaine vis-à-vis de Pékin», tout en valorisant le «système politique chinois» présenté comme «l'infrastructure politique d'un volontarisme national assumé».

Plusieurs médias, dont Le Point, avaient alors dénoncé un rapport «pro-dictature chinoise», le décrivant comme un outil de propagande en faveur du PCC. Le journal a reçu le soutien d'Anne Genetet, ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui a fustigé une «fascination mal assumée pour un modèle autoritaire» de la part de LFI, dans une tribune en juillet dernier.