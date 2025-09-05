Procès d’Arnaud Bonnefoy : l'ancien policier condamné à 22 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne Amanda Glain en 2022

L'ancien policier Arnaud Bonnefoy a été condamné, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour avoir étranglé à mort en janvier 2022 sa compagne Amanda Glain qui voulait le quitter.

Le verdict est tombé. Après trois jours de procès, l'ancien policier, Arnaud Bonnefoy, a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour avoir tué, en janvier 2022, sa compagne Amanda Glain qui voulait le quitter.

Durant le procès «j'ai été honnête. C'est un acte que je regretterai toute ma vie et qui est impardonnable. Mais j'ai dit la vérité sur cette affaire», a déclaré Arnaud Bonnefoy, avant que le jury ne délibère.

«jalousie maladive»

L'ex-gardien de la paix, aujourd'hui âgé de 33 ans, qui encourait la réclusion criminelle à perpétuité pour ce meurtre, a expliqué par sa «jalousie maladive», «tyrannique», «morbide» autant qu'«infondée», un acte «monstrueux», exercé avec «une violence, une force terrible».

L'étranglement est «le geste le plus mortifère de tous, il a fini par le reconnaître très clairement», a déclaré, après l'annonce du verdict, le président de la cour, Marc Sommerer qui a insisté sur les «conséquences dramatiquement irrévocables» du geste, sur «la mort d'une jeune femme de 28 ans».

Le verdict a été accueilli dans le calme par Arnaud Bonnefoy comme par les proches d'Amanda Glain. Il est en deçà de ce qu'avait réclamé l'avocate générale Inès Bordet, qui avait requis 28 ans de réclusion, assortis des deux-tiers de période de sûreté, après avoir émis des doutes sur la sincérité des regrets de l'ex-policier.

Les jurés ont au contraire estimé que les déclarations d'Arnaud Bonnefoy étaient «corroborées» par les expertises, «cohérentes avec les constatations sur la scène de crime». Sa «reconnaissance des faits» a été jugée «sincère et authentique» et qu'il s'est engagé dans une démarche de soins en détention, a expliqué Marc Sommerer.

Trois semaines de cavale

Le corps d'Amanda Glain, une créatrice de contenus digitaux de 28 ans, avait été retrouvé le 28 janvier 2022 dans l'appartement du nord-est parisien que louait Arnaud Bonnefoy, originaire de Marseille et alors en poste en Seine-Saint-Denis. Celui-ci s'était rendu au terme de trois semaines de cavale.

Durant l'audience, il a expliqué qu'elle venait de lui confirmer la fin de deux ans d'une relation empreinte de violence, d'insultes, de menaces de mort et ruinée par sa jalousie, décrivant Amanda Glain comme une «femme parfaitement équilibrée» dont il a affirmé qu'il l'aimait «profondément».

Au lendemain d'une énième dispute dans le huis-clos du studio parisien de 18 m2, Amanda Glain «se préparait pour aller travailler». Il s'est réveillé à son tour «en imaginant que la dispute a cessé».

«Oui, effectivement. Mais elle me dit que je ne suis qu'un connard», qu'elle trouvera quelqu'un d'autre de mieux, raconte-t-il. «Je me dis : "Pourquoi elle me dit toutes ces choses ?" "pourquoi elle me déteste ?"».

Pendant qu'Amanda Glain se maquillait, il s'est décrit «submergé par la peur de son départ, qu'elle m'abandonne», un mélange de «fureur, de colère, de haine, de peine». Il s'est alors levé, est allé dans la salle de bains et l'a étranglée.

Dans la salle d'audience, le frère d'Amanda Glain, qui disait la veille avoir épuisé toutes ses larmes, l'a écouté, en pleurs. Marc Sommerer a interrogé Arnaud Bonnefoy : au moment où il étranglait Amanda Glain, avait-il l'intention de donner la mort ? L'accusé explique d'abord qu'il n'a «pas voulu» tuer sa compagne, qu'il était «déconnecté de la réalité».

«Je ne me suis pas rendu compte du comportement que j'ai eu pendant des années, qui ont détruit» deux compagnes précédentes, venues témoigner, mercredi, de sa violence, «et ont fini par tuer Amanda», a indiqué le policier.