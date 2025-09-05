Sondage : 72% des Français estiment qu'il y a un lien entre insécurité et immigration

Après l’attaque au couteau menée par un homme de nationalité tunisienne à Marseille, 72% des Français estiment qu’il existe un lien en France entre insécurité et immigration, selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD. En revanche, les avis divergent logiquement en fonction de l’appartenance politique où la tendance s’inverse à gauche.

L’attaque au couteau à Marseille a relancé le débat en France. Mardi dernier, un homme de nationalité tunisienne, en situation régulière, a blessé cinq personnes, dont une gravement, à l’arme blanche en plein centre de la cité phocéenne. L’assaillant, muni de deux couteaux et d’une matraque, venait d’être expulsé de son hôtel et a été tué par des policiers. Mais alors, face à cela, une question se pose : existe-t-il un lien en France entre insécurité et immigration ?

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, plus de 7 Français sur 10 (72%) estiment qu’il y a effectivement un lien entre les deux. Une légère hausse par rapport à l’année dernière, au 31 mai 2024, où ils étaient 68% à penser cela.

Les plus jeunes divisés sur la question

Au niveau des résultats de cette enquête, menée auprès de 1.011 répondants, les hommes (71%) et les femmes (73%) semblent être du même avis sur la question, même si la tendance est légèrement plus forte chez ces dernières.

En revanche, les réponses divergent un peu plus en fonction de l’âge. Face à cette question, les plus de 50 ans (76%) sont plus à même de faire un lien entre insécurité et immigration. Notamment chez les 50 à 64 ans où le pourcentage monte jusqu’à 80%, tandis que la tendance est moins forte chez les plus de 65 ans (73%).

Cependant, on constate un avis partagé auprès des moins de 35 ans (65%) et principalement au niveau des 18 à 24 ans où ils ne sont que 62% à penser qu’il y a effectivement un lien entre insécurité et immigration. On remarque également que plus les Français sont âgés, plus ils sont de cet avis. Car le pourcentage s’élève à 69% chez les 35 à 49 ans.

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, il y a moins de différence entre les répondants. La tendance va être plus forte auprès des CSP- (75%), avec cinq points de plus que chez les CSP+ (70%). Les inactifs, eux, se trouvent entre les deux avec 71%.

Le RN quasi unanime

La proximité politique sera le secteur où les réponses se divisent, sans surprise. La tendance sera logiquement très faible chez les sondés de gauche (39%) et principalement auprès de la France insoumise (35%). Les Écologistes semblent en revanche plus partagés sur la question même s’ils restent en minorité à estimer qu’il y a un lien entre insécurité et immigration (41%).

À droite (84%), la réponse est quasi unanime, notamment au sein du Rassemblement National où ils sont 99% à répondre oui au sondage. Les Républicains (86%) sont du même avis en étant presque 9 sur 10 à penser que l’insécurité et l’immigration sont liées en France. Du côté de la majorité présidentielle (64%), les personnes interrogées sont plus sur la réserve. Les partisans de Renaissance sont à 63% en accord avec la question posée dans le sondage.

Ce débat est relancé en pleine année politique importante. Les Municipales de 2026 arrivent à grand pas et se dérouleront à partir du 15 mars de l’année prochaine, un an avant la très attendue présidentielle de 2027. Mais la question du lien entre insécurité et immigration en France pourra aussi trouver sa place dans le discours politique si une dissolution venait à arriver après le vote de confiance de François Bayrou prévu le 8 septembre prochain à l'Assemblée.

*Sondage réalisé les 4 et 5 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.