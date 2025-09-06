Vagues-submersion : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé deux départements sur la côte atlantique en vigilance jaune pour des risques de «vagues-submersion» ce dimanche 7 septembre.

Attention sur le littoral. Dimanche 7 septembre, la pointe de la Bretagne est placée en alerte jaune pour des risques de vagues-submersion par Météo-France. Les deux départements concernés par cette vigilance sont le Finistère et le Morbihan.

© Météo-France

Attention au danger

Face à cette alerte, plusieurs dangers sont à prendre en considération. «Les digues et les fronts de mer sont particulièrement à risque. Une seule vague peut suffire à emporter un passant. Les galets ou autres objets projetés par les vagues risquent de blesser les passants», prévient Météo-France sur son site.

Une telle vigilance peut également entraîner des perturbations au niveau de la circulation sur les routes et voies ferroviaires situées sur le littoral. Comme l’indique le service public, «les voies peuvent être envahies par l’eau ou coupées par des objets charriés».

Il est donc important de tenir compte des indications préconisées par Météo-France, principalement pour les pratiquants de sport nautique. «Les fortes vagues et les vents forts peuvent faire chavirer les embarcations ou emporter les baigneurs et les pêcheurs loin du rivage», alerte le service météorologique.