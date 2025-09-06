Voici les fêtes religieuses qui permettent «légalement» une absence scolaire

Les grandes fêtes religieuses ou commémoratives peuvent donner lieu à des autorisations d'absence. Selon un document relayé par l'académie de Paris, il en existerait au total une dizaine.

Des exceptions dans un pays farouchement laïc. D'après un document diffusé par l'académie de Paris, et dont le contenu a été confirmé par le ministère de l'Éducation auprès du site actu.fr, des fêtes juives, arméniennes, bouddhistes ou encore musulmanes peuvent constituer un motif d'absence recevable pour les élèves, au sein des 30 académies que compte la France.

«La circulaire du 10 février 2012 fixe les autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions», a indiqué le ministère de l’Éducation nationale à nos confrères, soulignant que ces absences peuvent aussi bien s'adresser aux élèves qu'au personnel scolaire.

Les parents devront quand même fournir un justificatif

Dans le détail, sont d'abord concernées les fêtes arméniennes avec la célébration de la Nativité, qui interviendra mardi 6 janvier 2026, celle des Saints Vartanants qui aura lieu jeudi 12 février 2026 et la Commémoration du 24 avril. La fête bouddhiste du Vesak, qui se tiendra le vendredi 1er mai 2026, pourra également donner lieu à une exemption de présence, même si ce jour est traditionnellement chômé, en vertu de la Fête du travail célébré chaque année à cette date.

Des fêtes juives sont également concernées par une permission d'absence à l'école. C'est notamment le cas de Chavouot ou Pentecôte, le vendredi 22 et le samedi 23 mai 2026, Roch Hachana le mardi 23 et le mercredi 24 septembre 2025, et Yom Kippour ou Grand pardon le jeudi 2 octobre 2025.

Concernant le culte musulman, ce sont l'Aïd el-Adha, le mardi 26 mai 2026, l'Al-Mawlid al-Nabawi, qui avait lieu vendredi 5 septembre, et l’Aïd el-Fitr, le vendredi 20 mars 2026, qui autorisent une absence des publics concernés.

Les célébrations orthodoxes ne sont pas en reste. Ainsi, la Théophanie, qui aura lieu le mardi 6 janvier 2026, le Grand Vendredi Saint, qui se tiendra le vendredi 3 ou 10 avril 2026 selon le calendrier et enfin l’Ascension, le jeudi 21 mai 2026, pourront faire office de motif d'absence à l'école.

La circulaire précise néanmoins que les autorisations de non-présence pourront être accordées aux fêtes bouddhistes et musulmanes, avec un décalage en moins ou en plus, leurs dates étant fixées à un jour près. Et les parents ne sont pas dispensés de fournir un mot d'absence à la direction de l'école pour indiquer ce motif.