Taxe foncière : comment est-il possible de contester une hausse ?

D'ici fin septembre, environ 30 millions de propriétaires recevront leur avis de taxe foncière, avec des montants qui seront, comme prévu, en hausse. Il existe cependant des possibilités de contestation face à cette augmentation.

Après une hausse de 7,1% en 2023 et de 3,9% en 2024, la taxe foncière a encore connu une hausse nationale de 1,7% cette année, correspondant à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales basée sur l'inflation. Les collectivités locales peuvent également voter des hausses de taux supplémentaires qui alourdissent la facture de millions de foyers français.

Pour rappel, chaque bien (habitation, local professionnel, terrain vacant, parking, etc.) est soumis à cette taxe calculée sur sa valeur locative cadastrale, à savoir le loyer théorique estimé par l'administration fiscale selon divers critères (surface, pièces, confort, emplacement, etc.). Cette valeur est réduite de moitié puis multipliée par les taux votés par les collectivités territoriales.

Le nombre de pièces, sanitaires, salles d'eau, ainsi que la présence d'équipements comme un parking, une piscine ou une terrasse, sont considérés comme des éléments «de confort», entraînant une hausse de la taxe. Ces éléments sont intégrés au calcul à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Une démarche possible sur votre espace personnel

Si vous pensez payer trop cher, notamment par rapport à l'année précédente, vous pouvez contester depuis votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Accédez à la messagerie sécurisée et signalez l'erreur en suivant le parcours dédié à la taxe foncière.

Après avoir accédé à la messagerie sécurisée pour alerter les impôts, cliquez sur «écrire», sélectionnez «je signale une erreur sur le calcul de mon impôt», puis «ma demande concerne la taxe foncière», et enfin l'année concernée.

Il faudra expliquer les motifs de contestation, en joignant des justificatifs. Vous pourrez ensuite suivre l'avancement de votre dossier et la réponse du fisc dans votre espace sécurisé.

En cas de problème avec votre connexion Internet, il est possible de contester la hausse par courrier. Pour ce faire, envoyez une lettre sur papier libre à votre centre des impôts, dont l'adresse figure sur l'avis de taxe, sans omettre votre numéro fiscal, la référence et tous les éléments justifiant votre contestation.

Avant le 31 décembre 2026

Pour les cas simples, un appel téléphonique ou une visite en personne à votre centre des impôts peut suffire. Toute réclamation de la taxe foncière 2025 doit être impérativement déposée avant le 31 décembre 2026.

En attendant une réponse, vous devez obligatoirement régler votre taxe pour éviter une majoration de 10%. Si la réclamation aboutit, vous serez remboursé du montant indu. Vous pouvez également demander un sursis de paiement.

Concernant les échéances, si vous payez en ligne, la date limite est le 20 octobre. Pour les autres moyens de paiement (chèque, espèces, virement, carte bancaire) et si le montant est inférieur à 300 euros, vous avez jusqu'au 15 octobre. Le prélèvement automatique mensuel reste une option.