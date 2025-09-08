Mouvement du 10-Septembre : des perturbations attendues sur une partie des TGV et TER, le trafic du RER B quasi normal ce mercredi

La SNCF et la RATP ont conjointement prévenu les usagers de la dégradation des conditions de service dans les transports en commun pour la journée du mercredi 10 septembre, où un mouvement social d'ampleur est attendu.

Prévoir ses déplacements avant de se rendre sur le réseau. Alors que l'intersyndicale a appelé à une journée de mobilisation totale pour ce mercredi 10 septembre, la SNCF et la RATP ont prévenu les usagers de conditions délicates dans les transports en commun.

En effet, plusieurs lignes devraient connaître des perturbations, alors que les principaux syndicats des deux entités ont suggéré de prendre part au mouvement social.

rer

Des complications sont attendues dans le RER, a indiqué la RATP qui gère une partie du réseau.

Concernant le RER B, le trafic sera «perturbé», précise la Régie qui n'a pas transmis plus de détails, pour l'heure.

Surtout que l'un des syndicats majoritaires chez les conducteurs de RER, La Base Groupe RATP, a d'ores et déjà appelé ses membres à se mettre en grève.

Toujours selon l'opérateur, le trafic du RER A ne devrait pas être perturbé ce mercredi. Idem pour le réseau de métro à Paris et de tramway.

Pour autant, sur le RER B, l'interconnexion devrait être «maintenue à gare du Nord», ce qui permettra aux usagers de ne pas devoir avoir à changer de train.

TER et intercités

Toujours selon les deux entreprises ferroviaires, le trafic sera aussi délicat «sur les trains régionaux et RER Transilien en Ile-de-France, et TER dans certaines régions».

Sont concernées les lignes «Intercités Paris - Clermont-Ferrand, Paris – Limoges – Toulouse, Bordeaux – Marseille et les trains de nuit», tandis que les autres lignes ne devraient pas être touchées.

La situation pourrait évoluer ce mardi, et des précisions sur les conditions de circulation pourront être apportées par les deux entreprises.

TGV

Enfin, concernant les TGV, les Inoui, Ouigo et internationaux «circuleront normalement» ce mercredi 10 septembre, a promis la RATP.

Là-aussi, des indications supplémentaires pourraient être apportées ce mardi, veille de la journée de mobilisation que les syndicats espèrent voir être largement suivie.