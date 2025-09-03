Mouvement du 10 septembre : blocages, sabotages… Voici ce qui serait prévu, selon une note des services de renseignement

Dans une note consultée par CNEWS, les services de renseignement territorial indiquent qu’environ 100.000 personnes sont attendues pour la mobilisation du 10 septembre prochain, baptisée «Bloquons tout». Des actions violentes sont redoutées.

Une journée qui pourrait être sous très haute tension. Alors que les appels à la mobilisation du 10 septembre, baptisée «Bloquons tout», se multiplient, les services de renseignement territorial (RT) s’inquiètent quant à quelques actions violentes, blocages ou encore sabotages, qui pourraient avoir lieu ce jour-là.

Selon une note des services de renseignement territorial, consultée par CNEWS, quelques 100.000 personnes sont attendues et une quarantaine de cortèges sont d’ores et déjà annoncés à travers tout le pays. Pour l’heure, une vingtaine d’opérations de blocage sont prévues, principalement dans des dépôts pétroliers et les plates-formes logistiques comme les aéroports et les voies ferroviaires.

Les blocages pourraient également concerner certains axes routiers, comme lors des gilets jaunes, ou encore des ronds-points. Les lycées et universités pourraient également être concernés par ce type d’actions le 10 septembre prochain.

Outre ces blocages, des sabotages contre des sites stratégiques, notamment dans le domaine de l’énergie ou encore l’industrie de Défense, sont redoutés. Dans sa note, le renseignement territorial précise que ce mouvement, dont des réunions préparatoires ont été répertoriées dans une soixantaine de départements, marque un basculement vers l’extrême-gauche «anti gouvernement et anti Macron» sur certains territoires.

«Des initiatives désorganisées et difficilement anticipables»

Bien que le nombre de participants soit visiblement en hausse, les mouvances pro-Palestine, féministes, LGBT et sans-papiers devraient également être bien présentes, certaines contestations citoyenne et apolitique ont déjà appelé à rejoindre le mouvement. De ce fait, le renseignement craint «une convergence des luttes aux revendications multiples».

Pour l’heure, ce mouvement est marqué par l’absence de structure et de leadership clairement identifiés. Par conséquent, «cela pourrait entraîner des initiatives désorganisées et difficilement anticipables», selon le document.

De plus, le caractère de la mobilisation est imprévisible. En d’autres termes, l’implication de la société civile dans ce mouvement reste incertaine. On note également l’absence de canalisation, ce qui pourrait majorer «le risque d’actions par des groupes radicaux et violents».

A noter que les salariés privilégient de participer à la mobilisation du 18 septembre prochain, organisée par l’intersyndicale.