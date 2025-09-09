Orages : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 15 départements du pays en vigilance jaune aux orages pour la journée du mardi 9 septembre.

Le ciel risque de gronder très fort. Après le beau temps de ce lundi 8 septembre, des dégradations météorologiques devraient être constatées ce mardi 9 septembre dans plusieurs départements français. 15 eux ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, la Moselle, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin le Var et les Vosges.

Météo-France ajoute que «mardi, une nouvelle perturbation abordera le proche Atlantique pour progresser lentement vers l'est, atteignant la Bretagne en milieu de journée. Elle obscurcira progressivement le ciel à mesure de son avancée».

«Entre ces deux perturbations, les nuages alterneront avec de belles éclaircies, même si quelques averses se déclencheront par évolution diurne sur les reliefs, prenant parfois un caractère orageux sur les Alpes et en Corse. La baisse des températures se poursuivra, avec des minimales et des maximales proches des normales de saison», ajoute l’institut national de météorologie.