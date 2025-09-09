Scandale à France Inter : Thomas Legrand renonce à son émission mais restera à l'antenne

Thomas Legrand a indiqué ce mardi 9 septembre renoncer à son émission mais rester à l’antenne sur France Inter. Depuis quelques jours, le journaliste est au cœur d’une vive polémique après la diffusion d’une vidéo le montrant en compagnie de cadres du Parti socialiste et prononçant des propos litigieux à l’encontre de Rachida Dati.

Une vidéo qui a fait polémique. Le journaliste Thomas Legrand a annoncé ce mardi 9 septembre qu’il renonçait à présenter son émission hebdomadaire sur France Inter après la diffusion d’une vidéo compromettante.

Critiqué par de nombreux responsables politiques pour des propos litigieux sur Rachida Dati tenus à des dirigeants du Parti socialiste, le journaliste Thomas Legrand a indiqué qu'il renonçait à son émission hebdomadaire sur France Inter, mais continuera d'intervenir à l'antenne.

« J’ai annoncé ce matin à la direction de France Inter qu’il m’est désormais impossible d’assurer sereinement le débat hebdomadaire prévu dans la nouvelle grille.

France Inter est ma radio.

La direction m’a assuré de sa confiance. » — thomas legrand (@lofejoma) September 9, 2025

«J'ai annoncé ce matin à la direction de France Inter qu'il m'est désormais impossible d'assurer sereinement le débat hebdomadaire prévu dans la nouvelle grille» le dimanche matin mais «France Inter est ma radio», a expliqué sur X le journaliste, qui a indiqué avoir la «confiance» de la direction.

De son côté, la direction de France Inter, qui l'avait suspendu à titre provisoire aussitôt après la révélation des images, a assuré que Thomas Legrand «continuera à intervenir à l'antenne» et que son retrait traduisait «son profond attachement au service public et son souhait de protéger le travail des journalistes de la rédaction».

Un parti-pris contre Rachida Dati

Dans la vidéo, diffusée vendredi dernier par L’Incorrect et filmée à l’insu des protagonistes en juillet dans un restaurant parisien, Thomas Legrand et Patrick Cohen, également présent sur France Inter, sont en discussion avec Pierre Jouvet et Luc Broussy, respectivement secrétaire général et président du conseil national du Parti socialiste.

Au cours de cette discussion, où est aussi évoquée la stratégie de la gauche en vue de la présidentielle de 2027, Thomas Legrand, qui travaille pour France Inter et Libération, a notamment déclaré : «Nous, on fait ce qu'il faut pour (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) et moi», ce qui a pu être interprété comme un parti pris à l'encontre de la ministre sortante de la Culture.

Dans un message publié sur X dans la foulée de cette diffusion, Rachida Dati, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, a demandé que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs, dénonçant des «propos graves et contraires à la déontologie».

«Je tiens des propos maladroits» mais «j'assume de ‘m'occuper’ journalistiquement des mensonges de Madame Dati», avait justifié samedi Thomas Legrand. De son côté, Patrick Cohen a dénoncé un montage «complètement manipulatoire».

Les deux journalistes ont par ailleurs annoncé leur intention de porter plainte. Le PS s'est pour sa part défendu en assurant «qu'aucune collusion n'existe entre le Parti socialiste et les journalistes quels qu'ils soient».

La diffusion de la vidéo a provoqué un fort tollé parmi les politiques, qui ont, du Rassemblement national à la France insoumise en passant par les Républicains, dénoncé un «complot», une «infiltration» ou encore une «mafia» au cœur du service public de l’audiovisuel.