«Bloquons tout» : situation compliquée à Rennes, les forces de l’ordre visées par des projectiles

Alors qu’un mouvement baptisé «Bloquons tout» est organisé partout en France ce mercredi, la situation se tend d’heure en heure à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Les forces de l’ordre ont en effet été visées par des projectiles et des mortiers.

Une mobilisation gangrénée par la violence. Ce mercredi 10 septembre, des milliers de manifestants se sont rassemblés un peu partout en France dans le cadre du mouvement organisé ce jour et baptisé «Bloquons tout».

Dès les premières heures de ce mercredi, des tensions ont été observées dans différents coins de l’Hexagone, à l’instar de Paris ou encore à Rennes où la situation est décrite comme «compliquée» par la gendarmerie nationale.

Aux abords de la ville, deux véhicules d'intervention polyvalents de la gendarmerie (VIPG) Centaure ont été déployés.

Une photo montrant le VIPG déployé sur la rocade de Rennes. ©Gendarmerie nationale

La situation demeure compliquée, et ce depuis 6h du matin, notamment sur la rocade, où les policiers ont été visés par des projectiles et des mortiers, a appris CNEWS de source policière. La route a été envahie à plusieurs reprises et barricadée par les manifestants.

Sur la rocade, au niveau d’un pont situé à hauteur de la Porte d’Alma, un bus a été pillé et incendié. «Il a explosé et donc potentiellement fragilisé ce pont», a commenté la gendarmerie nationale.

Un dépôt de bus a également été, brièvement, bloqué. Toujours selon la source policière, plusieurs actions et blocages restent en cours et les forces de l’ordre sont toujours sollicitées. Des établissements scolaires sont également bloqués.