Côtes-d'Armor : une statue de la Vierge incendiée pendant la messe dans une basilique de Guingamp

La basilique de Guingamp a été victime d'un acte de vandalisme. Une statue de la Vierge Marie a été incendiée durant une messe. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Un nouvel acte de vandalisme dans une église. La basilique de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, a vu l'une de ses statues incendiée. Les faits se seraient déroulés lors d'une messe lundi 8 septembre. La paroisse et la ville de Guingamp ont toutes deux déposés plainte à la suite du sinistre.

L'incendie s'est déclenché dans un oratoire placé derrière l'autel. Cela a interrompu la messe qui se déroulait, le temps d'évacuer la cinquantaine de personnes présentes ainsi que de circonscrire les flammes.

Un troisième incendie en 10 ans

La statue de la Vierge et de l'Enfant a été partiellement brûlée. «Aujourd’hui, on ne peut que suspecter qu’une personne ait mis le feu dans notre dos», selon la paroisse, qui évoque également une autre hypothèse, «peut-être quelqu’un qui a voulu déposer une bougie au pied de la statue et qui, en paniquant, a retiré la flamme sans prévenir personne».

L'association des Amis de l'Orgue de la Basilique de Guingamp a réagi sur sa page Facebook. Selon elle, il s'agit d'«un acte bien sûr volontaire puisque aucune présence de source de chaleur n'est auprès de la statue».

La basilique Notre-Dame de Bon Secours avait déjà été visé par un acte similaire en septembre 2025, en septembre 2021 et en octobre 2015.

«Les responsables du premier sinistre avaient été retrouvés, mais ceux des deux derniers échappent encore à la justice», se désole Mona Braz, présidente des Amis du Patrimoine de Guingamp, auprès du Figaro. «Notre-Dame de Bon-Secours semble vraiment une cible privilégiée d’incendiaires de tout acabit», ajoute-t-elle.