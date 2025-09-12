Toute l’actu en direct 24h/24
Immigration : «Je pense qu’une certaine gauche, qui commence à en avoir marre du discours irréel tenu par ses représentants, va passer à droite», estime Gilbert Collard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Je pense qu’une certaine gauche, qui commence à en avoir marre du discours irréel tenu par ses représentants, va passer à droite», a estimé Gilbert Collard, ancien député et président d'Alternative France, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, réagissant à un sondage CSA pour CNEWS dans lequel 75% des Français se disent pour l'instauration de quotas d'immigration par pays et 56% à gauche

ImmigrationquotasPolitiqueGauchedroite

