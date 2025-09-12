Périphérique parisien : 26.000 amendes dressées sur la voie de covoiturage en 4 mois

Quatre mois après la mise en place de la voie réservée au covoiturage sur le périphérique à Paris, près de 26.000 contraventions ont déjà été dressées.

Une «usine» à contraventions. Depuis l'expérimentation au cours des Jeux Olympiques de Paris 2024, la mairie de Paris avait décidé de conserver une voie réservée au covoiturage sur le périphérique. Depuis le 3 mars dernier, seuls les véhicules autorisés et transportant au moins deux personnes peuvent circuler sur la voie de gauche à certains moments de la journée, en semaine.

Après une phase expérimentale de deux mois entre le 3 mars et le 1er mai, les radars dotés d'IA peuvent verbaliser les véhicules circulant sur cette voie spéciale ne respectant pas les conditions d'accès. Conclusion : 25.825 contraventions à 135 euros ont été rédigées en 4 mois.

Qui a accès à cette voie ?

De nombreuses conditions entrent en jeu pour avoir accès à cette voie spéciale. Tout d'abord, elle est réservée au covoiturage uniquement du lundi au vendredi, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h. Elle est située entre le quai d'Issy jusqu'à la porte de Bercy, en passant par le nord. Le flanc sud fera l'objet d'une phase ultérieure. Une partie de l'A1 et de l'A13 sont aussi concernées.

Les véhicules pouvant avoir accès à cette voie sont les véhicules publics collectifs (bus, autocars, transports scolaires), les taxis ou VTC en charge, les véhicules de services de secours et de forces de sécurité, ou encore les voitures de personnes en situation de handicap détentrices de la Carte Mobilité Inclusion Stationnement ou de la Carte Européenne de Stationnement.

S'ajoutent à cela les véhicules comportant au moins deux passagers ainsi que les deux-roues motorisés occupés par deux personnes. Cependant, cette voie est interdite aux poids lourds de plus de 3,5 t.

Comment est-elle contrôlée ?

Au cours de la première phase, une détection par intelligence artificielle a été effectuée et prévenait les usagers de changer de voie sur des panneaux aux abords de la route. Aucune contravention n'était alorsdressée.

En revanche, le 2 mai, la phase de contrôle avait été mise en place. Grâce à une installation majeure effectuée avec des totems surmontés de caméras, la voie réservée est ultrasurveillée. Le système de surveillance est tout aussi robuste. En effet, les caméras de vidéo-verbalisation sont assistées par ordinateur. Elles permettent d'identifier les catégories de véhicules, de compter les passagers, mais aussi de lire les plaques minéralogiques à l'avant et à l'arrière de chaque véhicule.

Critiquée par certains automobilistes, la voie de covoiturage s'ajoute à la nouvelle limitation de vitesse instaurée sur le boulevard périphérique à 50 km/h en octobre 2024.