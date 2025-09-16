Drapeau palestinien devant les mairies : «La gauche veut refaire des juifs des parias», accuse Marine le Pen

Dans la Grande interview de Sonia Mabrouk, sur CNEWS, Marine Le Pen, députée du Nord et présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, est revenue sur les récentes déclarations d'Olivier Faure souhaitant brandir des drapeaux palestiniens devant les mairies le jour de la reconnaissance de l'état palestinien par la France. «La gauche veut refaire des juifs des parias», a-t-elle déclaré.