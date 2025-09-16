Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Drapeau palestinien devant les mairies : «La gauche veut refaire des juifs des parias», accuse Marine le Pen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la Grande interview de Sonia Mabrouk, sur CNEWS, Marine Le Pen, députée du Nord et présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, est revenue sur les récentes déclarations d'Olivier Faure souhaitant brandir des drapeaux palestiniens devant les mairies le jour de la reconnaissance de l'état palestinien par la France. «La gauche veut refaire des juifs des parias», a-t-elle déclaré.

Marine Le PenRassemblement nationalOlivier Faure

À suivre aussi

«L'impunité est une hormone de croissance de la violence», martèle Marine Le Pen
Fiscalité : «Il n'est pas anormal que ceux qui sont les plus riches participent», souligne Marine Le Pen
Marine Le Pen : «Le socialisme est la source du macronisme»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités