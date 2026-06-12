Présidentielle 2027 : à un mois de la décision qui fixera l'avenir du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella attendus pour un séminaire crucial

Avant d'entendre le dernier mot de la justice, Marine Le Pen anticipe déjà toutes les options. Raison pour laquelle elle se réunit avec Jordan Bardella ce vendredi 12 juin lors d'une réunion discrète pour y évoquer le plan de campagne présidentielle.

Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle l'année prochaine ? En attendant d'être fixée sur son sort le mois prochain, la candidate RN explore ses options, dont la plus envisageable reste de passer le flambeau à Jordan Bardella. Raison pour laquelle un séminaire à huis clos est organisé ce vendredi 12 juin, en dehors de Paris et à l'abri des regards.

Cette réunion discrète permettra aux deux candidats de phosphorer sur leur campagne présidentielle et surtout de se mettre d'accord sur certains points, comme sur la retraite. Le RN est plongé dans la confusion de sa propre réforme depuis quelques semaines.

Marine Le Pen est stricte : l'âge de départ à la retraite doit revenir à 62 ans, voire 60 ans, avec 40 à 42 années de cotisation. Jordan Bardella ne semble pas du même avis. Selon lui, «l’âge de départ ne veut rien dire». Pour que le système soit «beaucoup plus lisible et beaucoup plus juste, il faut regarder le nombre d’années cotisées», estime-t-il.

les «marinistes» vs les «jordaniens»

Les deux responsables doivent aussi s'accorder sur des questions budgétaires. Jusqu'ici le RN tablait sur un plan d'économies de 100 milliards d'euros sur cinq ans. Chiffre déjà dépassé : «en vérité il faudra 120 milliards», prévient un stratège. La faute aux «dépenses rigides» (loi de programmation militaire, prêt européen à l'Ukraine...) sur lesquelles «on ne pourra pas revenir».

Les divergences entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sont souvent pointées du doigt, questionnant la capacité d'une uniformité au sein du Rassemblement national.

Aujourd'hui encore, ils ne partageaient pas la même position sur la démission de Gérald Darmanin. Le président du RN estimait que le garde des Sceaux aurait dû déposer sa démission. Marine Le Pen considère qu'il devrait rester : «par qui va-t-il être remplacé ?», se demandait-elle.

Une réunion similaire entre Marine Le Pen et Jordan Bardella avait déjà été organisée mi-avril, sur deux jours. Le contenu de ce rendez-vous n'a jamais été dévoilé. La justice tranchera le 7 juillet sur le cas de Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics.