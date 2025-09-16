Pourquoi le département des Pyrénées-Orientales pourrait-il changer de nom ?

Une consultation visant à un éventuel changement de nom du département des Pyrénées-Orientales devrait avoir lieu au mois de novembre prochain. Si les modalités de vote n’ont pas encore été fixées, une nouvelle appellation semble déjà cependant se dessiner.

La présidente du département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, a annoncé le lancement d’une consultation afin de changer le nom du territoire en novembre prochain, comme l'explique La Dépêche.

Il s’agit d’une promesse de campagne de cette dernière. Elle estime qu’un changement de nom permettrait de «doper le tourisme» et de rassembler les habitants autour d’une identité locale et commune.

Alors que cette consultation doit commencer au mois de novembre, les modalités de vote sont encore à définir. Elle pourrait cependant prendre la forme d’une série de réunions publiques.

Selon une consultation réalisée en 2024 par nos confrères d’Ici Roussillon, 56% des votants voulaient que le département prenne le nom de «Pays catalan», tandis que 18% des sondés souhaitaient conserver le nom des Pyrénées-Orientales.

Depuis 1794, seuls sept départements ont changé de nom en France. Le Maine-et-Loire (autrefois Mayenne-et-Loire) La Charente-Maritime (Charente-Inférieure) La Seine-Maritime (Seine-Inférieure) La Loire-Atlantique (Loire Inférieure) Les Pyrénées-Atlantiques (Basses-Pyrénées) Les Alpes de Haute-Provence (Basses-Alpes) Les Côtes d’Armor (Côtes-du-Nord).