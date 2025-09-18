Policier lynché à Tourcoing : sur les 5 personnes interpellées, 4 ont été libérés

Après l'agression d'un policier de la BAC survenue le jeudi 11 septembre à Tourcoing (Nord), quatre des cinq suspects interpellées ont été remis en liberté. Le syndicat Alliance Police Justice a dénoncé cette décision sur les réseaux sociaux mercredi.

«Une honte absolue pour ceux qui protègent». Quatre des cinq personnes impliquées dans la violente agression d'un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) à Tourcoing jeudi dernier ont été remis en liberté, dont un majeur placé sous contrôle judiciaire mercredi 17 septembre. Le parquet a fait appel de la décision.

«On nous promet fermeté. Ministres et politiques multiplient les discours. Mais la réalité est brutale : frapper un policier n'entraîne presque aucune conséquence. Alliance Police Justice ne commente pas cette décision de justice. Alliance Police Justice donne son avis : une honte absolue», a condamné le syndicat.

🚨 Communiqué de presse 🚨

Tourcoing : un policier de la BAC lynché.

👉 5 agresseurs déférés

👉 4 déjà libres



Une honte absolue pour ceux qui protègent.

⚖️ Le Parquet fait appel. Alliance Police Nationale salue cette décision indispensable. pic.twitter.com/7L4jpMqzFA — ALLIANCE PN (@alliancepolice) September 17, 2025

Jeudi dernier vers 18h30, l'agent, accompagné de deux collègues, intervenait pour un vol de trottinette appartenant à un adolescent de 15 ans, dans un contexte de harcèlement, dans le quartier du Pont de Neuville, lorsqu'il a été agressé par de nombreux jeunes. Bilan : le nez cassé, une dent arrachée et les pommettes enfoncées. Des blessures qui témoignent d'une «violence la plus extrême contre celui qui protège».

un suspect placé en centre éducatif fermé

La vidéo de l'agression, diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité l'indignation, notamment de Gérald Darmanin, ancien maire de Tourcoing et ministre de la Justice démissionnaire, qui s'était rendu sur place le lendemain.

Trois mineurs avaient été rapidement arrêtés, suivis peu après par un autre mineur et un majeur. Les cinq avaient été mis en examen le dimanche 14 septembre. La procureure avait ouvert une information judiciaire pour «vol aggravé», «violences sur un fonctionnaire de police aggravées par au moins deux circonstances (réunion, arme)» et «enregistrement ou diffusion d'images» portant une «atteinte volontaire à l'intégrité de la personne». Ce phénomène est notamment qualifié de «happy slappin», à savoir l'enregistrement ou diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité d'une personne.

Alors que deux d'entre eux avaient été placés en détention provisoire, un seul est aujourd'hui placé en centre éducatif fermé et fait l'objet d'un contrôle judiciaire. L'autre individu a finalement été relâché et reste lui aussi placé sous contrôle judiciaire.

Un troisième individu de 15 ans avait également été placé sous contrôle judiciaire avec mesure éducative provisoire, comprenant un module d'insertion et réparation, l'interdiction de contacter les victimes et les autres mis en examen, et l'interdiction de circuler sans représentants légaux entre 19h et 7h.

La 4e personne mise en examen, une adolescente de 15 ans, avait été elle aussi placée sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'aller à Tourcoing, de contacter les victimes et les autres suspects. Elle doit également suivre des soins psychologiques et a été placée en foyer éducatif après sa mise en examen.

«Nos collègues sont envoyés au front»

Le dernier individu mis en examen est un jeune homme âgé de 15 ans. Il avait aussi été placé sous contrôle judiciaire. L’adolescent a désormais interdiction de sortir du domicile entre 18h et 7h du matin et de se rendre à Tourcoing.

Il doit se présenter aux services désignés par les juges et pointer chaque semaine au commissariat. Il lui est interdit de contacter les victimes et complices et de détenir une arme. Un placement éducatif a aussi été ordonné.

«Nos collègues sont envoyés au front, lynchés dans l'exercice de leur mission, et la réponse est, comme trop souvent, la libération quasi-généralisée des agresseurs. Alliance Police Justice dénonce cet abandon scandaleux. Des policiers non protégés, sacrifiés et un pays qui laisse la place à la violence comme norme sociétale», a conclu le syndicat, saluant la décision «indispensable» du parquet de faire appel.

De son côté, le ministre de l'Intérieur de France, Bruno Retailleau a déclaré comprendre «l'incompréhension d'un certain nombre de policiers».