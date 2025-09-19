Toute l’actu en direct 24h/24
Cathédrale de Nantes : les cloches résonneront ce vendredi, une première depuis le terrible incendie de 2020

L'édifice religieux avait été volontairement incendié le 18 juillet 2020. [LOIC VENANCE / AFP]
Publié le - Mis à jour le

Les cloches de la Cathédrale de Nantes vont résonner ce vendredi pour la première fois en un peu plus de cinq ans. Un événement après le dramatique incendie qui avait ravagé l'édifice en 2020. 

La bâtisse va reprendre vie, au son de ses cloches. Un peu plus de cinq ans après l'incendie volontaire qui avait partiellement détruit la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique), les cloches vont de nouveau retentir ce vendredi 19 septembre. 

Cette dernière étape décisive précédera la réouverture au public de l'impressionnante église, dont la date a été fixée une semaine plus tard au samedi 27 septembre, a assuré la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire.

«À la suite de l'incendie survenu en 2020, le système de sonorisation de la cathédrale et les armoires électriques ont été gravement endommagés, entraînant l'arrêt complet de la mise en volée des cloches. Après plusieurs années de diagnostics et de préparation, un test exceptionnel de mise en volée des cloches se tiendra le vendredi 19 septembre 2025, à 14h, dans la tour sud de la cathédrale», a expliqué l'institution. 

Une expérience déjà observée dans le passé 

Alors qu'on estime à près de 40 millions d'euros la rénovation de la Cathédrale, une remise en état de ses cloches avait déjà faite dans le passé. 

En effet, les cloches avaient été détruites à la fin du 18e siècle, lors de la Révolution française (1789-1799), à l'exception d'une d'entre-elles, permettant de «donner l'heure et de sonner l'alarme en cas de besoin», rappelle encore la DRAC. 

Elle ajoute que, quelques années plus tard, un grand travail avait été mené pour équiper de nouveau l'infrastructure classée monument historique depuis 1862. 

«Entre 1841 et 1843, huit nouvelles cloches ont été fondues par les ateliers Guillaume-Besson d'Angers et Bollée du Mans. L'ensemble est complété par un carillon d'horloge, composé de douze cloches, visible sur la façade ouest», note ainsi la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 

Ce vendredi, le public pourra ainsi apprécier le retour du son du bourdon, qui ne présentait d'ailleurs aucun souci mécanique, à l'inverse de 3 cloches sur 8, qui ont dû être restaurées. «L'étude de diagnostic a en outre révélé que le système de motorisation des huit cloches, bien que de bonne facture, était vétuste et devait être remplacé», complète la DRAC. 

