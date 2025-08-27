Cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes : des annonces importantes en vue ce mercredi pour préparer la réouverture

Une conférence de presse est organisée à 14h ce mercredi 27 août pour détailler le programme de la réouverture de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes. Elle avait été incendiée de manière criminelle le 18 juillet 2020 par un Rwandais de 42 ans placé sous OQTF.

Fermée depuis plus de cinq ans, la cathédrale va rouvrir dans les prochaines semaines. Une conférence de presse est organisée à 14h ce mercredi au sein de la préfecture des Pays de la Loire pour détailler le programme de la réouverture de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes,. L'édifice, joyaux de la ville, avait été incendié de manière criminelle le 18 juillet 2020 par un Rwandais de 42 ans placé sous OQTF.

Ce jour-là, Emmanuel Abayisenga, visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis novembre 2019, a incendié en trois endroits la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, provoquant un sinistre qui a emporté le grand orgue, l’orgue de chœur et un tableau de Flandrin du XIXe siècle.

Lors de l’audience, peu après son arrestation, il avait reconnu les faits, tout en expliquant son geste par une «perte de contrôle». Le 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Nantes avait condamné l’accusé à quatre ans de prison ferme.

Le préjudice financier a été chiffré à plus de 40 millions d’euros par l’avocat de l’État, propriétaire de l’édifice, dont la dépollution s’est achevée après deux ans de travaux, selon La Croix.