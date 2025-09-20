Antisémitisme : l'université Paris 1 engage une procédure contre un de ses étudiants

Après plusieurs actes antisémites au sein de son établissement, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé d'engager une procédure disciplinaire contre un élève qui aurait exclu plusieurs étudiants d'un groupe de discussions en ligne en «raison de leur appartenance religieuse».

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annoncé, ce samedi 20 septembre, dans un communiqué qu'elle allait engager une «procédure disciplinaire» contre un de ses étudiants, soupçonné d'avoir exclu plusieurs étudiants d'un groupe de discussions en ligne «en raison de leur supposé sionisme» ou «prétendue appartenance religieuse».

En début de semaine, le mardi 16 septembre, l'université avait fait état «d'actes antisémites» subis ces derniers jours par certains de ses étudiants. Le premier acte a eu lieu le 24 août, quand un étudiant a créé, sur un groupe Whatsapp d'étudiants de la même promotion, un sondage «Les juifs pour ou contre ?», expliquait alors Paris 1.

L'université a indiqué avoir «été avertie en fin de journée de l'exclusion d'un groupe de discussion sur le réseau social Instagram de plusieurs étudiants en raison de leur supposé sionisme, plus vraisemblablement en raison de leur prétendue appartenance religieuse, par un étudiant ou une étudiante». Ce samedi 20 septembre, l'université annonce être «parvenue à identifier l'auteur présumé».

«Ce dernier étudie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De ce fait, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et une mesure conservatoire prise, notamment pour assurer la sérénité de la procédure», a ajouté l'établissement.

L'université «appelle ainsi toutes et tous à la retenue et ne tolérera aucune menace, pression ou campagne de harcèlement» et rappelle que «les actes et propos antisémites, racistes ou xénophobes n’ont pas leur place à l’université».

Elle rappelle également à ses étudiants que «les échanges tenus dans les groupes de discussion sur les réseaux sociaux engagent leurs auteurs et que tout acte ou propos répréhensible sera immédiatement poursuivi et sanctionné dès lors qu'(elle) en aura connaissance».