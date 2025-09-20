Législative partielle à Paris : qui sont les candidats en lice ?

Le premier tour de l’élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris se déroule ce dimanche 21 septembre. Les électeurs auront le choix entre plusieurs candidats. Si certains partis ont décidé de s’allier, d’autres lancent des jeunes figures.

Un scrutin qui a fait beaucoup parler. Ce dimanche 21 septembre, les électeurs de la 2e circonscription de Paris sont invités à voter à l’occasion du premier tour d'une élection législative partielle.

Pour rappel, le scrutin de 2024, remporté par le député EPR Jean Laussucq a été invalidé par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités dans ses comptes de campagne.

Son siège vacant, plusieurs personnalités politiques ont décidé de se lancer dans la bataille.

Michel Barnier (Les Républicains)

Il est l’unique candidat du socle commun après le retrait de la maire du 7e arrondissement Rachida Dati. L’ancien Premier ministre Michel Barnier a décidé de se présenter dans la 2e circonscription de Paris, il a notamment reçu le soutien d’Horizons, le parti d’Edouard Philippe, mais aussi de Renaissance.

Originaire de Savoie, l’ancien locataire de Matignon pourrait cependant ne pas pouvoir voter au scrutin auquel il candidate. S’il réside à Paris depuis un moment, Michel Barnier serait toujours enregistré sur les listes électorales… de Savoie, son fief historique.

Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales de son lieu d’élection pour se présenter aux élections législatives. Malgré cet imbroglio, l’entourage de Michel Barnier a confirmé son ancrage local dans ce territoire qu’il connaît bien.

Frédérique Bredin (PS)

Dans une circonscription qui penche au centre et à droite, le Parti socialiste a choisi Frédérique Bredin, une femme politique d’expérience, pour se lancer dans cette campagne.

Cette ancienne ministre de François Mitterrand bénéficie du soutien des Ecologistes parisiens également.

Après avoir intégré à 28 ans le cabinet de Jack Lang, alors ministre de la Culture, elle était entrée deux ans plus tard à l'Elysée, où elle était chargée des dossiers culturels. Cette proche de Laurent Fabius a été députée de Seine-Maritime (1988-1991, réélue en 1995 puis en 1997), maire de Fécamp de 1989 à 1995, et brièvement députée européenne (1994-96).

Ancienne ministre socialiste des Sports (1991-1993) dans le gouvernement d'Edith Cresson puis de Pierre Bérégovoy, Frédérique Bredin s'était mise en retrait de la vie politique.

Thierry Mariani (RN)

Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy passé au Rassemblement national, sera candidat à l'élection législative partielle dans la deuxième circonscription de Paris. «Je serai le candidat anti-Macron», a assuré l'actuel eurodéputé, pour se lancer dans la campagne.

C’est fait !

Je viens de déposer ma candidature à l’élection législative partielle dans la 2ème circonscription de Paris le 21 septembre.



Merci @MLP_officiel, @J_Bardella et @eciotti qui me soutiennent👍



Il est temps d’en finir avec le macronisme et de redresser la France pic.twitter.com/evqYWdg5nN — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) August 29, 2025

Thierry Mariani a déjà été député de 1993 à 2017 dans le Vaucluse, à l'exception de la période 2010-2012, lorsqu'il avait été appelé à rejoindre le gouvernement de François Fillon. «J'habite à Paris depuis 1978, dans cette deuxième circonscription», qui longe la rive gauche de la Seine au cœur de la capitale, du VIIe au Ve arrondissement, a en outre rappelé l’eurodéputé.

Hilaire Bouyé (Reconquête)

A l'inverse de Renaissance et LFI, le parti Reconquête a investi un candidat à la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris, le président de son mouvement de jeunesse Hilaire Bouyé.

Découvrez mon affiche de campagne ! pic.twitter.com/vZPZ5KH867 — Hilaire Bouyé (@HilaireBouye) September 5, 2025

«Face à LR, alliés de la macronie, et la gauche, il incarnera les idées de Reconquête, celles d’une droite soucieuse de notre liberté économique et de notre sécurité», a indiqué Eric Zemmour, président de Reconquête.