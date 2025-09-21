Législative partielle à Paris : pourquoi les électeurs de la 2e circonscription se rendent aux urnes ce dimanche ?

Privés de député par décision du Conseil constitutionnel, les électeurs de la 2e circonscription de Paris doivent se rendre aux urnes ce dimanche 21 septembre dans le cadre du premier tour d’une élection législative partielle.

Un scrutin attendu. Les électeurs de la 2e circonscription de Paris se rendent aux urnes ce dimanche 21 septembre pour élire leur nouveau député dans le cadre d’une élection législative partielle. Mais pourquoi les habitants de la circonscription doivent-ils à nouveau voter ?

En effet, ce nouveau scrutin a lieu seulement un peu plus d’un an après les élections législatives de juin 2024. Le député élu lors de ces dernières, Jean Laussucq (Ensemble pour la République) a été déclaré inéligible le 11 juillet dernier par le Conseil constitutionnel et forcé à la démission.

Les Sages ont rejeté les comptes de campagne du député mais également ceux de deux autres élus, Brigitte Barèges (UDR) et Stéphane Vojetta (Ensemble pour la République) entraînant trois législatives partielles à Paris mais aussi dans la 1ere circonscription du Tarn-et-Garonne et dans la 5e circonscription des Français établis hors de France.

Une campagne houleuse

La campagne pour la 2e circonscription parisienne, qui se clôt avec le premier tour a été particulièrement scrutée. En effet, elle a tout d’abord été le théâtre d’une guerre fratricide entre l’ancien Premier ministre Michel Barnier et la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, qui briguaient tous deux l’investiture des Républicains.

Finalement, Rachida Dati s’est retirée de la course ayant été officiellement choisie par le parti pour conduire la liste de Paris lors des prochaines élections municipales en mars 2026.

Sont aussi candidats à cette élection, l’ancienne ministre de François Mitterrand, Frédérique Bredin, qui se présente sous les couleurs socialistes, et le député européen du Rassemblement national Thierry Mariani.

Malgré le divorce très net entre la France insoumise et le Parti socialiste, le découpage des circonscriptions décidé pour les législatives partielles de juin 2024 a été respecté et les insoumis n’ont pas présenté de candidat.

Le second tour de cette élection législative partielle doit se tenir le dimanche 28 septembre prochain.