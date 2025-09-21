Paris : les images de la tour Eiffel illuminée aux couleurs des drapeaux palestinien et israélien

Les drapeaux palestinien et israélien ont été projetés ce dimanche soir sur la tour Eiffel, à la veille de la reconnaissance officielle par la France de l'Etat palestinien, a annoncé la maire de Paris.

Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.

Ce soir, la #TourEiffel est illuminée aux couleurs palestinienne et israélienne par la Mairie de Paris, alors qu’Emmanuel #Macron prévoit de reconnaître la #Palestine.



Un monument national ne doit pas devenir un outil partisan : la neutralité républicaine doit primer. pic.twitter.com/IfHIizeBXg — Antho Ⓜ️ (@MAnthoParis) September 21, 2025

Ce pavoisement sur un grand écran, qui n'avait pas été annoncé, a commencé à 21h et devrait se poursuivre jusqu'à 23h45, a indiqué à l'AFP la mairie de Paris, propriétaire du monument.

«Paris soutient l'initiative portée aux Nations-Unies par le président de la République française pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Paris réaffirme son engagement pour la paix qui passe plus que jamais par la solution à deux États», a écrit sur le réseau social Bluesky la maire de Paris, Anne Hidalgo, en illustrant son message d'une photo de l'illumination.

Des maires de plusieurs communes de France ont par ailleurs indiqué ces derniers jours leur intention de faire flotter lundi le drapeau palestinien au fronton de leur hôtel de ville, ignorant les mises en garde du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a donné pour consigne aux préfets de saisir la justice administrative si tel était le cas.