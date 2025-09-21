Strasbourg : ce que l'on sait de l'incendie d'un immeuble qui a fait un mort et huit blessés

Un incendie a frappé, ce samedi dans la soirée, un immeuble de Strasbourg (Bas-Rhin), causant la mort d’un homme retrouvé au 2e étage, et blessant huit autres résidents. La maire Jeanne Barseghian a salué la solidarité du quartier de Koenigshoffen, marqué par ce drame.

Un incendie mortel a frappé ce samedi soir un immeuble du quartier de Koenigshoffen, à Strasbourg. Le sinistre, qui s’est déclaré vers 18h40, a coûté la vie à un homme, retrouvé au deuxième étage par les pompiers. Son chien a également péri dans les flammes.

Huit autres habitants ont été pris en charge par les secours en urgence relative. «Notre ville est aujourd’hui endeuillée», a écrit la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, sur Facebook dimanche matin.

La victime serait un homme d’une cinquantaine d’années, en fauteuil roulant

L’élue a exprimé sa «profonde solidarité» envers la famille et les proches de la victime. Elle a également salué «l’élan de solidarité des habitants du quartier de Koenigshoffen qui, dans l’urgence, ont apporté aide et réconfort aux victimes en détresse ».

Selon le quotidien régional Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), la victime décédée serait un homme d’une cinquantaine d’années qui se déplaçait en fauteuil roulant. L’intervention des secours a mobilisé 59 sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins.

Confrontés à «un embrasement généralisé du bâtiment», ils ont mené des opérations de secours délicates, notamment pour sauver une personne réfugiée sur le toit, a précisé sur place le lieutenant-colonel Pierre-Jean Cheze, officier de permanence des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. Pour l'instant, la piste criminelle est privilégiée. Sollicité par l’AFP, le parquet de Strasbourg n’a pas répondu dans l’immédiat.