«Transonore», le média participatif créé par l'épouse de Thomas Legrand, subventionné par la gauche

Subventionnée par plusieurs collectivités territoriales de gauche, l'association «Transonore» est un média fondé par l'épouse du journaliste Thomas Legrand dans la tourmente après des accusations de connivence avec le PS portées à son encontre.

Des fonds qui interrogent. «Transonore» est «un média de proximité et de solutions» créé en 2022. Issu de l'initiative de l'épouse de Thomas Legrand, il a été financé grâce aux dons de différentes collectivités, dirigées par la gauche et notamment le PS. Certains montants reçus sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

40.000 euros, la plus grande donation vient d'Est-Ensemble

Ainsi, entre 2022 et 2025, le département de Seine-Saint-Denis a accordé plus de 60.000 euros de subventions à «Transonore». Le média est particulièrement implanté dans cette collectivité territoriale, présidée par Stéphane Troussel, porte-parole du PS. Sur cette période, 7.000 euros ont également été octroyés par la ville de Paris et près de 10.000 euros par la commune du Pré-Saint-Gervais. Enfin, 40.000 euros ont été versés en 2024 par l'établissement public territorial Est-Ensemble géré par une majorité de gauche incluant le Parti Socialiste.

Alors qu'il est vivement critiqué dans l'affaire «Legrand-Cohen», dans laquelle il est accusé de connivence avec le PS, le journaliste Thomas Legrand récemment suspendu par France Inter est au coeur du projet de «Transonore», où il oeuvre en tant que rédacteur. Sur le site du média, il dit «signer des billets» et avoue «conseiller la direction».

Ce nouvel organe de presse rassemble une communauté de 1.200 personnes sur Instagram et près de 200 personnes sur Facebook.

Le média a été fondé par Laure Watrin, épouse de Thomas Legrand et auteure de nombreux livres de sociétés et journaliste de terrain depuis ving-cinq ans à RTL.

Dans l'optique de «donner la parole aux habitants des quartiers populaires pour proposer d’autres récits et mettre en lumière les initiatives écologiques et solidaires de leur territoire», Transonore explique mettre l'accent sur les informations locales.