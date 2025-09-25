Toute l’actu en direct 24h/24
Alerte enlèvement dans l'Orne : l'adolescente de 12 ans a été retrouvée, le suspect a été interpellé

La victime et le suspect ont été retrouvés à Montbert (Loire-Atlantique) aux alentours de 18h. [LOIC VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lucie, l'adolescente de 12 ans qui avait été enlevée à Dompierre dans l'Orne mercredi soir, a été retrouvée et le suspect a été interpellé. L'alerte enlèvement, qui avait été déclenchée ce jeudi, a été levée. 

L'alerte enlèvement est levée. Lucie, l'enfant de 12 ans qui avait été enlevée mercredi dans l'Orne a été retrouvée ce jeudi en fin de journée, a annoncé le parquet d'Argentan dans un communiqué. Le suspect de 34 ans, ami du père de la jeune fille, a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.

La victime et le suspect ont été retrouvés à Montbert (Loire-Atlantique) aux alentours de 18h, a précisé cette même source. L'alerte enlèvement, diffusée depuis 15h, a été levée.

Enquête ouverte

Selon un communiqué consulté par CNEWS, l'enquête a démontré des «relations entre la mineure et un ami de son père, né en 1991 et déjà condamné notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans, et de menace de mort réitérée». Le communiqué précise également que l'homme en question «bénéficie d'une mesure de tutelle».

«Le véhicule était localisé à 3h30 sur la RN 175, à proximité d'Avranches, dans le sens Caen vers Rennes. Le téléphone du mis en cause était localisé dans la région de Rennes à 4h46», précise le communiqué.

Il y est également indiqué «qu'une enquête en flagrance du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans est en cours». Elle a été confiée par le parquet d'Argentan à la section de recherches de Caen et à la brigade de recherches de Domfront en Poiraie.

