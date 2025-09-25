Toute l’actu en direct 24h/24
La dette publique dépasse désormais les 3.400 milliards d'euros

A fin juin, la dette atteignait 115,6% du produit intérieur brut (PIB). [AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin et un record en valeur absolue, à 3.416,3 milliards d'euros, a indiqué ce jeudi l'Insee.

Des finances plus que jamais dans le rouge. Alors que le Premier ministre tente toujours de trouver la martingale pour boucler un budget 2026 dans un climat social tendu, la dette publique française atteint désormais 115,6% du PIB et un record en valeur absolue à plus de 3.400 milliards d'euros. 

A fin juin, la dette atteignait 115,6% du produit intérieur brut (PIB) et 3.416,3 milliards d'euros en valeur absolue, un record dû à une hausse de 70,9 milliards par rapport au premier trimestre, a indiqué l'Institut national de la statistique.

L'endettement s'établissait à 113,9% du PIB à fin mars et 112,1% au deuxième trimestre 2024. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il était de 101,2% ou 2.281,3 milliards d'euros.

