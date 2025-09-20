L'agence Fitch relève la note de la dette souveraine italienne

L'agence de notation Fitch a relevé vendredi soir la note souveraine de l'Italie de BBB à BBB+.

Une source de satisfaction pour la Première ministre italienne Giorgia Meloni : l’agence de notation Fitch vient de relever la note souveraine du pays de BBB à BBB+. Selon Fitch, la révision de vendredi «reflète une confiance accrue dans la trajectoire budgétaire de l'Italie, soutenue par une prudence budgétaire croissante et un engagement fort à atteindre les objectifs budgétaires» fixés au niveau de l'Union européenne. Le pays, longtemps jugé trop dépensier, a divisé son déficit public par deux en seulement un an, celui-ci s'affichant à 3,4 % du PIB en 2024.

L'agence d'évaluation financière met notamment au crédit de l'Italie «un environnement politique stable» : «Cela contraste fortement avec le passé récent, où le pays a souffert de revirements et d'instabilité politique, qui l'ont conduit à manquer des objectifs» en matière de finances publiques.

«C’est un signe clair de la confiance des marchés internationaux», a affirmé Giorgia Meloni. «La stabilité politique, des politiques économiques crédibles et le soutien à ceux qui créent des emplois et de la richesse portent leurs fruits», a-t-elle ajouté.

Un endettement toujours élevé

La nouvelle note de l'Italie est assortie d'une perspective stable, ce qui signifie qu'elle ne devrait être ni relevée, ni dégradée prochainement. L'Italie reste cependant bien plus endettée que la France, à 135 % du produit intérieur brut (PIB) contre 114 % pour sa voisine. Et ses perspectives à moyen terme sont maussades, avec une faible productivité et une population vieillissante.

L'Italie a vu son PIB diminuer de 0,1 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent en raison d'une baisse de tous les secteurs, à l'exception des services, stationnaires, selon une première estimation de l'Institut national des statistiques (Istat).