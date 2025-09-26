Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu bat un record sous la Ve République

Nommé au poste de Premier ministre le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu est devenu ce vendredi 26 septembre le locataire de Matignon ayant attendu le plus longtemps avant de nommer un gouvernement sous la Ve République.

Une temporisation inédite en plus d’un demi-siècle. Nommé Premier ministre par Emmanuel Macron le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu n’a toujours pas constitué son gouvernement après 17 jours en poste.

Il a ainsi battu ce vendredi le précédent record établi sous la Ve République par Michel Barnier, dont la nomination comme Premier ministre le 5 septembre avait abouti sur l’annonce d’un gouvernement le 21 septembre, soit 16 jours plus tard.

De son côté, François Bayrou avait mis dix jours à nommer son gouvernement, entre le 13 et le 23 décembre 2024. En décembre 1962, Georges Pompidou avait attendu huit jours pour former un gouvernement alors que Michel Rocard n’avait eu besoin que de cinq jours pour annoncer le sien.

En règle générale, l’annonce d’un gouvernement intervient entre un et trois jours après la nomination d’un nouveau Premier ministre en France.

«aucune contrainte de délai dans la Constitution»

La Constitution française ne prévoit aucun délai entre la nomination d’un Premier ministre et l’annonce de son gouvernement, selon le constitutionnaliste Xavier de Bonnaventure contacté par CNEWS.

«Il n’y a aucune contrainte juridique qui impose au président de la République un timing (...) L’article 8 de la Constitution dispose uniquement que le président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, mais en réalité, il n’y a aucun cadre, aucune contrainte de délai dans la Constitution», a analysé l’expert.

Néanmoins, le prochain gouvernement devrait être annoncé avant le 7 octobre prochain, date à laquelle le budget 2026 devrait être présenté.

D’après le service politique de CNEWS, l’annonce du gouvernement devrait intervenir le vendredi 3 octobre, avant un conseil des ministres le samedi et un séminaire gouvernemental le dimanche.