Rencontres de Bram 2025 : la présidente du Conseil régional d’Occitanie Carole Delga réunit ce samedi les chefs de file de la gauche... Sauf LFI

A Bram, dans l'Aude, Carole Delga réunit la gauche ce samedi. Elle y tiendra un discours afin d'y dévoiler des propositions pour «rassembler, réformer et redresser la France».

«C’est le rendez-vous de la gauche de gouvernement, de la société civile et des citoyens.» Ce samedi, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga (PS), convie la gauche à Bram (Aude). Seront présents autour d'elle Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann mais pas La France insoumise (LFI).

🗓️J-1



Demain s’ouvrira la 5ème édition des Rencontres de la Gauche.



J’ai hâte de vous y retrouver !



Inscription en ligne jusqu’à 16h aujourd’hui.

👉 https://t.co/AagFVeOQRx



À demain ! #YesWeBrampic.twitter.com/oPGOPzsxTO — Carole Delga (@CaroleDelga) September 26, 2025

Cette 5e édition intervient dans un contexte politique tendu. Sébastien Lecornu n’a toujours pas constitué de gouvernement, à quelques jours de la présentation du budget 2026. Sur la scène internationale, l’Europe se déchire autour du conflit israélo-palestinien.

«La gauche a un devoir : rassembler, réformer et redresser la France», a affirmé Carole Delga, alors qu'au sein même de l'aile, les visions sur plusieurs sujets diverges. Interrogée sur l'absence de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de LFI, ce samedi, Carole Delga a expliqué à Paris-Match : «Nous n’avons pas la même vision des alliances à l’international, je n’ai aucune complaisance vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine, encore moins envers le régime chinois.»

Il y a quelques jours, l'ancienne députée a indigné de nombreux membres de La France insoumise en affirmant : «Sur le terrain, Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. En Seine-Saint-Denis, ce n'est peut-être pas le cas.»

Des «propositions pour redresser la France»

Dès 8h, près de 2.000 participants sont attendus à Bram. Tables rondes sur l’économie, l’agriculture, la santé ou encore le travail rythmeront la matinée, avec des experts appelés à nourrir les échanges.

À la mi-journée, les principaux leaders politiques débattront de l’avenir de la gauche et de la France. Après le traditionnel cassoulet bramais, place aux sujets internationaux, dont la guerre à Gaza.

Enfin, à 16h30, Carole Delga prononcera son discours de clôture où elle a prévu de faire des «propositions pour redresser la France», a-t-elle expliqué à Paris-Match. Et de continuer «J’aimerais transmettre l’idée que la gauche peut changer la vie, qu’elle le fait déjà au niveau local et qu’elle pourra de nouveau agir au niveau national.»