Rencontres de Bram 2025 : la présidente du Conseil régional d’Occitanie Carole Delga réunit ce samedi les chefs de file de la gauche... Sauf LFI

Cette 5e édition intervient dans un contexte politique tendu. [IDRISS BIGOU-GILLES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A Bram, dans l'Aude, Carole Delga réunit la gauche ce samedi. Elle y tiendra un discours afin d'y dévoiler des propositions pour «rassembler, réformer et redresser la France».

«C’est le rendez-vous de la gauche de gouvernement, de la société civile et des citoyens.» Ce samedi, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga (PS), convie la gauche à Bram (Aude). Seront présents autour d'elle Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann mais pas La France insoumise (LFI). 

Cette 5e édition intervient dans un contexte politique tendu. Sébastien Lecornu n’a toujours pas constitué de gouvernement, à quelques jours de la présentation du budget 2026. Sur la scène internationale, l’Europe se déchire autour du conflit israélo-palestinien. 

«La gauche a un devoir : rassembler, réformer et redresser la France», a affirmé Carole Delga, alors qu'au sein même de l'aile, les visions sur plusieurs sujets diverges. Interrogée sur l'absence de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de LFI, ce samedi, Carole Delga a expliqué à Paris-Match : «Nous n’avons pas la même vision des alliances à l’international, je n’ai aucune complaisance vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine, encore moins envers le régime chinois.»

Il y a quelques jours, l'ancienne députée a indigné de nombreux membres de La France insoumise en affirmant : «Sur le terrain, Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. En Seine-Saint-Denis, ce n'est peut-être pas le cas.»

Des «propositions pour redresser la France»

Dès 8h, près de 2.000 participants sont attendus à Bram. Tables rondes sur l’économie, l’agriculture, la santé ou encore le travail rythmeront la matinée, avec des experts appelés à nourrir les échanges. 

À la mi-journée, les principaux leaders politiques débattront de l’avenir de la gauche et de la France. Après le traditionnel cassoulet bramais, place aux sujets internationaux, dont la guerre à Gaza. 

Enfin, à 16h30, Carole Delga prononcera son discours de clôture où elle a prévu de faire des «propositions pour redresser la France», a-t-elle expliqué à Paris-Match. Et de continuer «J’aimerais transmettre l’idée que la gauche peut changer la vie, qu’elle le fait déjà au niveau local et qu’elle pourra de nouveau agir au niveau national.»

