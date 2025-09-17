«Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen» : les propos de la socialiste Carole Delga provoquent la colère chez LFI

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, s’est attirée les foudres de la France insoumise après avoir déclaré que «Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen». Pour certains élus insoumis cette déclaration «est abjecte».

Le torchon brûle entre socialistes et insoumis. Présidente PS de la région Occitanie Carole Delga a provoqué la fureur des élus de la France insoumise pour avoir déclaré : «Sur le terrain, Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. En Seine-Saint-Denis, ce n’est pas le cas, mais dans le reste de la France, c’est la réalité».

Une sortie inimaginable aux yeux de la députée insoumise Nadège Abomangoli, qui a estimé que Carole Delga «a tenu des propos racistes, normalisant l’extrême droite par diabolisation de la gauche de rupture.»

Je n’avais pas vu la citation complète de Carole Delga mais elle est abjecte en effet.



Ce PS-là prépare pire que l’abandon du front républicain : il prépare le front anti-LFI de Le Pen à Olivier Faure. https://t.co/PW85dUbrNz — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) September 17, 2025

«Elle insinue que Jean-Luc Mélenchon, c’est pour les gueux, les Noirs et les Arabes de la Seine-Saint-Denis», a-t-elle ajouté, dénonçant une «déchéance morale et un racisme décomplexé».

De son côté, le député Antoine Léaument a dénoncé une déclaration «abjecte», qui préfigure «pire que l’abandon du front républicain : il prépare le front anti-LFI de Le Pen à Olivier Faure».

Carole Delga chargée par les siens

Carole Delga n’a pas été seulement critiquée par les élus de la France insoumise mais aussi par certains élus écologistes et même socialistes. Ainsi, le porte-parole du groupe Écologistes à l’Assemblée nationale, Benjamin Lucas, a dénoncé des «propos indignes» et «des sous-entendus lourds».

Président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, visé par Carole Delga, Stéphane Troussel a fermement réagi aux propos de sa collègue dans un message posté sur X ce mardi.

Je n’ai pas pour habitude de commenter les propos des personnalités de ma famille politique. Mais il y a quelques lignes rouges à ne pas dépasser pour ne pas perdre son âme.



J’ai dit à Carole Delga que ses propos sur la Seine-Saint-Denis sont graves, qu’ils banalisent l’extrême… pic.twitter.com/xXQ41H0bFR — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) September 16, 2025

«Je n’ai pas pour habitude de commenter les propos des personnalités de ma famille politique. Mais il y a quelques lignes rouges à ne pas dépasser pour ne pas perdre son âme», a-t-il écrit, indiquant avoir expliqué à Carole Delga que «ses propos sur la Seine-Saint-Denis sont graves, qu’ils banalisent l’extrême droite».

Pour le moment, Carole Delga n’a pas réagi à la polémique qu’elle a déclenchée avec son interview à l’Opinion. Dans cette dernière, elle fait également part de sa volonté de ne plus faire alliance avec LFI.