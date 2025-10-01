Grève du 2 octobre : voici les stations de métro fermées à Paris et les restrictions de circulation mises en place

Via un communiqué relayé ce mercredi, la préfecture de Police de Paris a annoncé la fermeture de plusieurs stations de métro et le déploiement d’un «dispositif spécial de circulation» dans la capitale ce jeudi à l’occasion d’une nouvelle journée d'action.

Les automobilistes et les usagers des transports publics invités à adapter leurs déplacements. A travers un communiqué publié ce mercredi, la préfecture de Police de Paris a annoncé un aménagement de la circulation en prévision d’un mouvement de contestation prévu à l’échelle nationale ce jeudi 2 octobre.

«Les manifestants quitteront la place d’Italie (Paris 13) à 14h pour rejoindre la place Vauban (Paris 7) en passant par l’avenue des Gobelins, le boulevard Port-Royal, le boulevard de Montparnasse, le boulevard des Invalides et l’avenue de Villars», détaille le communiqué.

«Un dispositif de circulation sera mis en place, autour des places d’Italie et de Vauban, et autour de l’itinéraire, au fur et à mesure de la progression du cortège. La circulation sera rétablie progressivement, en fonction de la physionomie des lieux», y est-il encore précisé.

cinq stations de métro fermées

La préfecture de Police de Paris a indiqué par ailleurs la fermeture de cinq stations de métro dans la capitale, à savoir Les Gobelins (dès 10h), Port-Royal, Invalides, Varenne, La Tour-Maubourg (dès 12h).

La préfecture «recommande vivement aux automobilistes de contourner très largement la rive gauche parisienne pendant toute la durée de l’évènement, dès 10h le matin».

Elle conclut en précisant que «les véhicules stationnés sur le parcours ou ses abords feront l’objet de mesures de déplacement».