Nouveau gouvernement : quels sont les ministres qui pourraient être conservés par Sébastien Lecornu ?

Alors que Sébastien Lecornu devrait prononcer sa déclaration de politique générale la semaine prochaine, le Premier ministre doit toujours constituer son gouvernement. Si rien n’est acté, plusieurs cadres de l’exécutif de François Bayrou pourraient être reconduits.

On prend les mêmes et on recommence ? Nommé Premier ministre le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu n’a toujours pas constitué son gouvernement. S’il a multiplié les consultations afin de trouver des compromis notamment à gauche, il devrait décider de conserver plusieurs personnalités, déjà présentes dans l’exécutif de François Bayrou, voire même de Michel Barnier pour certains.

En effet, selon certaines indiscrétions, le gouvernement de Sébastien Lecornu pourrait vouloir assurer une stabilité sur les postes régaliens. De ce fait, le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau pourrait rester à Beauvau.

Le fait de renommer Bruno Retailleau s’inscrit dans la continuité de l’alliance entre le bloc central et la droite républicaine, nécessaire pour obtenir une majorité relative.

Proche de Sébastien Lecornu, le ministre de la Justice Gérald Darmanin devrait lui aussi conserver ses fonctions. Invité sur RTL le 10 septembre dernier, le garde des Sceaux avait signifié son choix de rester place Vendôme.

Éviter les chaises musicales

Désireux de ne pas effectuer trop de changements dans l’exécutif, Jean-Noël Barrot pourrait également conserver son poste de ministre des Affaires étrangères. Cadre du MoDem, le chef de la diplomatie française représenterait ainsi le parti de François Bayrou au sein du gouvernement.

Afin de satisfaire Horizons, la formation politique d’Edouard Philippe, également membre de cette coalition gouvernementale, certains ministres pourraient rester dans l’exécutif. A l’image, notamment de Laurent Marcangeli, ministre de l’Action publique et de la Fonction publique.

Dans l’optique d’une ouverture à gauche, Manuel Valls pourrait obtenir un portefeuille dans le prochain gouvernement. L’ancien Premier ministre socialiste semble avoir satisfait du côté de la rue Oudinot, en tant que ministre des Outre-mer, négociant notamment le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Le sort d'Elisabeth Borne à l'Education semble, quant à lui, plus flou.

Le prochain gouvernement pourrait bien être annoncé rapidement. Selon plusieurs sources, Sébastien Lecornu devrait prononcer son discours de politique générale la semaine prochaine.