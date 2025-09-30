La déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu devrait avoir lieu la semaine prochaine

La déclaration de politique générale du Premier ministre devrait avoir lieu la semaine prochaine, a appris CNEWS de sources concordantes. Sébastien Lecornu, qui a rencontré les chefs de parti du bloc central lundi, entame donc une semaine décisive près d'un mois après sa nomination à Matignon.

Particulièrement discret depuis sa nomination le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu va nommer son gouvernement et annoncer sa déclaration de politique générale avant la fin de la semaine prochaine, selon des sources concordantes à CNEWS.

Après avoir reçu lundi les chefs de parti et de groupe du socle commun, le locataire de Matignon se prépare à rencontrer les cadres du Parti socialiste vendredi, au lendemain d’une troisième journée de manifestation, succédant celle du 10 et 18 septembre.

Cette rencontre de vendredi a été présentée par le premier secrétaire du PS Olivier Faure comme une «dernière chance» avant la censure pour le nouveau Premier ministre et son prochain gouvernement.

Des baisses d’impôts en «faveur du travail» à l’étude

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a déclaré lors d'une réunion tenue ce lundi avec ses alliés du «socle commun» que son futur gouvernement ferait des «propositions» de baisse d'impôts «notamment en faveur du travail», selon des propos de participants à la réunion rapportés par l'AFP.

Le Premier ministre a également demandé à ses soutiens d'être «ouverts au débat sur la justice fiscale» et à un «juste partage de l'effort de redressement des finances publiques» mais dans la limite de ne pas abîmer croissance et emploi», selon ces participants.