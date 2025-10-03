Emmanuel Macron : pourquoi le chef de l'État se rend-il en Allemagne et au Luxembourg ce vendredi ?

La journée de ce vendredi 3 octobre va s’avérer diplomatiquement chargée pour Emmanuel Macron qui doit se rendre en Allemagne et au Luxembourg. Voici les raisons de ce double déplacement pour le chef de l’État.

Cérémonie officielle et dîner officiel. Emmanuel Macron se rend en Allemagne et au Luxembourg ce vendredi 3 octobre.

Le président de la République doit d’abord se rendre à Sarrebruck. Cette ville allemande frontalière de la France sera le théâtre d’une cérémonie officielle pour célébrer le 35e anniversaire de la réunification de l’Allemagne à la suite de la chute du mur de Berlin, symbole de la chute de l’URSS.

En effet, le 3 octobre est une fête importante pour les Allemands qui célèbrent das Tag der Deutschen Einheit, c’est-à-dire le jour de l’Unité allemande, qui est aussi la fête nationale du pays. Il s’agit du seul jour férié établi par le droit fédéral.

Contrairement à la France qui organise ses célébrations du 14-Juillet à Paris, la cérémonie allemande a lieu dans le chef-lieu du Land qui assure la présidence du Bundesrat, qui change chaque année.

L’avènement au trône du Luxembourg

Pour cette année anniversaire, la cérémonie aura donc lieu à Sarrebruck, chef-lieu de la Sarre, plus petit Land du pays, qui est frontalier avec la France et le Luxembourg.

Après cette importante célébration allemande, Emmanuel Macron doit se rendre au Luxembourg pour participer au dîner d’avènement au trône du Grand-Duc Guillaume de Luxembourg.

En effet, le Luxembourg, qui est une monarchie constitutionnelle, est dirigé par un Grand-Duc héréditaire. Depuis 2000, le pays était Henri Ier de Luxembourg, qui a décidé d’abdiquer ce 3 octobre à l’âge de 70 ans pour laisser sa place à son fils Guillaume de Luxembourg, âgé de 43 ans.

Il s’agit d’une tradition au Luxembourg, où contrairement à d’autres monarchies comme le Royaume-Uni, on ne meurt pas au pouvoir. Il est donc de la responsabilité du Grand-Duc de déterminer le moment où son héritier sera prêt pour son avènement au trône.