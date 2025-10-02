Budget 2026 : baisse d'impôts pour les couples au smic, défiscalisation des heures supplémentaires... Les pistes envisagées par Sébastien Lecornu se précisent

Dans son projet de budget pour 2026, Sébastien Lecornu envisage plusieurs pistes de réduction fiscales et sociales, a appris CNEWS ce jeudi auprès de l’entourage du Premier ministre. Toutefois, il faut noter qu’à ce stade rien n’est encore définitif.

Alléger le quotidien des Français. Le Premier ministre, qui devrait annoncer son gouvernement dans les prochains jours, travaille activement à l’élaboration de son projet de loi de finances pour le budget 2026. Outre les économies à réaliser, Sébastien Lecornu souhaite alléger les impôts.

Ainsi, selon l’entourage du Premier ministre, ce dernier envisagerait plusieurs pistes afin de parvenir à un allègement fiscal «en faveur du travail», une volonté qui, aux yeux de l’entourage de Sébastien Lecornu, répond à une des premières préoccupations des Français : pouvoir vivre de son travail.

Parmi les mesures envisagées, la défiscalisation et l’allègement de charges sociales sur les heures supplémentaires mais aussi la baisse de l’impôt sur le revenu pour les couples au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) qui est aujourd’hui fixé à 1.801,80 euros brut mensuels.

Rétablir la Prime Macron

Par ailleurs, Sébastien Lecornu se positionne en faveur du rétablissement de la prime de partage de la valeur, également appelée Prime Macron. Cette dernière, avait initialement été instaurée en 2018 pour soutenir le pouvoir d’achat dans le contexte de la crise des Gilets jaunes.

Pour rappel, ce dispositif permettait à un employeur de verser une prime exceptionnelle à ses salariés, sous certaines conditions, et avec des avantages fiscaux et sociaux.

Enfin, le Premier ministre envisagerait des mesures encourageant les transmissions intergénérationnelles ciblées sur les petits enfants et les jeunes, c’est-à-dire le transfert d’un patrimoine (financier, immobilier…) d’une génération à une autre et du vivant du donateur.

Il est toutefois à noter que ces mesures ne sont encore que des pistes de réflexions et qu’elles n’ont pas encore été officiellement entérinées dans le projet de budget 2026 du Premier ministre.

Pressenti pour conserver son poste de ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué sur X soutenir, «sans réserve les propositions de bon sens de Sébastien Lecornu».